Cartes a la Directora 15/01/2018

‘Wonder wheel’

És el títol de l’última pel·lícula del director Woody Allen i, com sempre, a les nostres sales té un èxit de públic notable. N’hi ha que creuen que el seu èxit recau en un guió que ell mateix escriu, ple de personatges i situacions que semblen inversemblants però que alhora són possibles. Personatges plens de dubtes i sentiments contradictoris i canviants, com a la vida real. També agrada molt per la seva posada en escena tan acurada, amb tots els components sempre perfectament estudiats, des dels colors fins a la mostra del més mínim detall al servei de la història que el film narra.

Però crec que hi ha un motiu molt important perquè a Catalunya hi hagi cues per veure les seves pel·lícules. És de les poques que sabem que es podran veure doblades al català. Encara que des d’un cert criteri puguem estar en desacord amb el fet que es doblin les pel·lícules, el cert és que tants anys ens hi han avesat, fins al punt d’identificar certs actors -i Woody Allen és un d’ells- amb una veu catalana. Tot formaria part d’una suposada normalització de la llengua que, tanmateix, les circumstàncies polítiques no han deixat mai de torpedinar. En aquest sentit, és trist veure un cop més que ara fa poc la Federació d’Associacions per la Llengua - Escola Valenciana va haver de sortir en defensa de la unitat de la llengua davant els atacs del PP, Cs i Vox. De fet, com sempre.

EULÀLIA I. RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Estalviar aigua a casa

Amb uns pantans en hores baixes i amb unes expectatives de poder-los omplir poc optimistes, ha arribat l’hora d’evitar un malbaratament d’aigua que té efectes adversos tant en l’aspecte mediambiental com econòmic.

Incentivar sistemes de reaprofitament d’aigües grises (reutilitzar, per exemple, l’aigua de la dutxa perquè pugui fer una última missió d’arrossegament al sanitari abans de desembocar al clavegueram) seria una solució òptima per poder assolir en un futur un notable estalvi en el consum d’aigua sense perdre qualitat de vida.

Hi ha, no obstant, altres petits gestos quotidians que ens poden permetre reduir fàcilment i sense esforç el consum d’aigua a casa. Un exemple seria reconduir dins d’una galleda l’aigua freda que la majoria de la gent deixa escapar impol·luta pel desaigüe mentre espera que caigui a una temperatura tropical que permeti que la dutxa sigui un plaer i no un suplici. Aquesta aigua es pot utilitzar tant per a la descàrrega del sanitari com per a altres usos domèstics.

L’aigua de rentar fruites o vegetals pot tenir també una segona vida dins la llar per regar les plantes.

Fa temps que he aplicat, entre d’altres, aquests dos senzills sistemes d’estalvi, i la veritat és que el consum a casa ha baixat de manera notable.

MARTÍ GASSIOT

BARCELONA

Obsessió

L’obsessió del PP, Cs i el PSC-PSOE per evitar la investidura telemàtica de Puigdemont resulta coincident amb l’obsessió per intentar, com els diaris de Madrid, impulsar la presidència d’Inés Arrimadas, negant la realitat dels números.

En primer lloc, és anar contra les possibilitats que ofereixen les tecnologies. En segon lloc, és confondre els desitjos amb la realitat.

Però l’Estat ha decidit negar aquesta realitat, que no correspon a les pevisions de Rajoy quan va decidir convocar eleccions autonòmiques, i s’escudarà en el fet que el dret -que sempre va per darrere de la societat- no permet l’elecció telemàtica. Temen les conseqüències que tant a Catalunya com a Europa podria tenir empresonar un president de la Generalitat.

Impedint que Puigdemont sigui president l’Estat ignora tot el bloc, dos milions de votants.

ENRIC NEBOT

CELRÀ