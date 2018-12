Cartes a la Directora 14/12/2018

Dur atac a la llibertat de premsa

Crec que no s’ha fet prou ressò dels greus fets que van tenir lloc l’11 de desembre a Mallorca. Allà, la Policia Nacional -per ordre judicial- va confiscar ordinadors i telèfons mòbils de periodistes d’Europa Press i el Diario de Mallorca. El seu objectiu era descobrir quina era la font d’unes informacions que el mitjà havia publicat. Això és preocupant perquè les fonts estan protegides per secret professional, i aquest secret permet fer arribar al ciutadà informacions importants que no podria obtenir d’una altra manera. Per tant, ens trobem davant d’un dur atac contra els drets i les llibertats de la ciutadania.

Cal tenir ben present que la lliure opinió pública i el pluralisme polític són parts imprescindibles per al funcionament d’un país democràtic, ja que permeten al ciutadà prendre decisions de manera informada i lliure. Per aconseguir-ho, el ciutadà ha de tenir la possibilitat de ser informat en tot moment i des de diferents punts de vista. Per tant, si no es poden garantir la seguretat de les fonts, el ciutadà no pot ser informat correctament i la qualitat de la democràcia es degrada greument.

BERNAT MAJÓ I D’AYGUAVIVES

ARGENTONA

Cal tallar carreteres?

Si no hi ha rectificació, divendres vinent el govern de l’Estat es desplaçarà a Barcelona per fer la seva reunió ordinària. Pregunto: calen mobilitzacions al carrer? No seria més efectiva la ignorància? Tothom a casa, a la feina o a l’escola... La ignorància és el millor menyspreu, la màxima força de mostrar el nostre rebuig o simplement que el govern de l’Estat no va amb nosaltres.

PILAR PORCEL I OMAR

SABADELL

Violència entre joves

Tinc 22 anys i encara estic impactada per la notícia de la noia assassinada per un altre jove per gelosia. No entenc què passa pel cap d’aquestes persones per exercir la violència sent tan joves. Sempre he pensat i he sentit que la joventut és una etapa per aprendre, i que realment la ingenuïtat té un paper importat. Aquest tema em sembla molt preocupant, alguna cosa no deu anar bé en aquesta societat quan cada vegada hi ha més violència exercida per joves que no tenen la capacitat de gestionar les seves emocions més negatives.

MARINA GORDILLO GARCÍA

BARCELONA

Campanyes nadalenques

Arriba el Nadal i, en conseqüència, les ofertes de feina. Per a molts és una nova oportunitat tant per canviar de feina com per aconseguir una feina en bones condicions. Les empreses que utilitzen els portals web per llançar les seves ofertes t’enganyen dient que sol·liciten personal, sense exposar també que només et necessiten per a la campanya de Nadal.

Un cop a l’entrevista t’indiquen que el lloc de treball és només per Nadal, però et motiven dient que “tens la possibilitat de quedar-te i formar part del grup”, ja que hi ha una vacant lliure. Un engany. Buscar feina a vegades resulta una mica decebedor, i més quan et trobes en aquesta situació. Després d’això, s’acaben acceptant contractes de treball en pèssimes condicions.

NAOMI AMARO DEL CARMEN

BARCELONA

Un grapat de manifestants

Sembla que un grapat de manifestants aconseguiran engegar a rodar la imatge cívica de l’independentisme, que és l’única cosa que li ha donat bones credencials al món. Els proposo que facin públic un escrit firmat amb noms i cognoms explicant qui són i com ho pensen fer avançar el moviment d’ara endavant.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT