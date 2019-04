Cartes a la Directora 23/04/2019

Som fills de l’1 d’Octubre

Vam fer un referèndum. Vam expressar-nos i ens van pegar, i han empresonat els caps visibles de la consulta per haver-la organitzat. Però ningú no ha qüestionat els resultats d’aquella votació i, per tant, continuen sent vàlids. ¿I ara hem de tornar a demanar permís per fer un altre referèndum? Ens hem begut l’enteniment? Fent això invalidem nosaltres mateixos l’esforç enorme que va suposar fer créixer la idea, de poble en poble, fins a arribar al Parlament. I invalidem el que va venir després: l’acord històric que va suposar superar les maleïdes barreres dels partits i organitzar-se a prova de la policia estatal.

Sisplau, reivindiquem el que vam aconseguir l’1 d’Octubre d’una manera heroica com a poble i com a Govern. Són els altres -els que no van voler votar- els qui haurien de demanar desesperadament celebrar un altre referèndum! Nosaltres som fills de l’1 d’octubre del 2017 i de la declaració d’independència corresponent. I això és irreversible.

AGUSTÍ DELGADO CAVESTANY

BLANES

Política buida

Estic ben d’acord amb Ignasi Aragay quan, a l’article de diumenge, es queixava de la buidor dels discursos dels nostres polítics. D’uns polítics que sembla que ens prenen per rucs. ¿Es pensen que no pensem? ¿No s’adonen que tenen l’obligació de treballar per a un futur millor per als nostres fills i nets? I això només es pot fer amb discursos rigorosos, profunds, plens de propostes concretes sobre el canvi climàtic, sobre les desigualtats, sobre l’atur, sobre educació, etc. La buidor dels missatges que arriben és preocupant. La situació dramàtica dels presos i els exiliats exigeix de tots plegats un esforç de seriositat. Exigeix que, malgrat les possibles decepcions, tothom vagi a votar el dia 28. No tinc cap ganes de tornar a les catacumbes franquistes. Però, si la gent es queda a casa, el perill és real.

JOSEP VARELA I SERRA

LLEIDA

Voteu el 28-A

Diumenge, 28-A, sisplau, voteu i sentir-vos orgullosos de fer-ho. Per la llibertat, per la igualtat, per la fraternitat. Penseu en els que mai van poder fer-ho i van lluitar per aconseguir el país que ara tenim.

En aquesta ocasió més que mai estan en joc molts drets i conquestes socials. Consolidem, amb el nostre vot, les conquestes ciutadanes dels últims 40 anys i no permetem una involució traumàtica i dolorosa.

Voteu amb sentit comú i desitjos de construir una societat millor. Creixem com l’estat plurinacional que som i entre tots trobem el consens i el respecte pels que pensen i senten diferent. Més democràcia, més diàleg, més solidaritat, més respecte. Voteu perquè siguem una societat capdavantera i pionera en drets LGTBI, integradora de persones procedeixin d’on procedeixin i tinguin els recursos que tinguin.

No oblideu votar el 28-A per uns serveis públics excel·lents. Que sàpiguen els polítics que els espanyols apostem per la sanitat i l’educació pública de qualitat.

Voteu massivament contra la crispació i l’odi. Que els quedi clar als intolerants, els corruptes i els reaccionaris que volem avançar i evolucionar com a societat integradora i respectuosa amb les persones i el medi ambient. Voteu amb amor cap al llegat que deixarem als nostres fills.

Sí, votem com un tsunami de democràcia i llibertat. No ens hi juguem el futur i dipositem tota la nostra il·lusió i desitjos de millorar dins d’una urna el diumenge 28 d’abril. Ens ho agrairan les generacions futures.

JUANJO SÁNCHEZ REQUENA

BARCELONA