Els Castellers de Mallorca tornen a alçar el vol després d'un any per a l'oblit

Onze castells de set pisos descarregats i un de carregat, més un de la gamma alta de set, serà el balanç amb el qual tancaran la temporada 2017 els Castellers de Mallorca. Si tenim en compte que fa dos anys completaven el curs casteller descarregant el cinc de set i el tres de set amb agulla o que el 2012 carregaven per últim cop el quatre de vuit, no haurien de ser dades especialment encoratjadores però molts hem passat per alt, en un moment o altre de la temporada, que els mallorquins iniciaven l'any després d'estar a punt de perdre durant el 2016 la categoria de colla de set.



Amb només 22 anys, Bet Palou agafava enguany les regnes de la colla gairebé per sorpresa: “Després de la dimissió de l'anterior cap de colla, ens vam haver de fer càrrec de la tècnica de manera gairebé improvisada però confiant molt en l'equip i amb un seny que des de fa anys no es vivia a la colla”. La seva tasca no ha sigut senzilla però a poc a poc ha aconseguit engrescar de nou els castellers i obrir les portes del local a molta gent nova: “Hem tingut moltíssims canvis als troncs, ja que han arribat molts castellers nous”. El més important per a Palou, però, ha sigut que la colla ha “plantat les bases per seguir creixent encara més l'any vinent”.



La colla va tornar a alçar el vol en l'aniversari dels Al·lots de Llevant descarregant dos castells de set pisos i el tres de sis aixecat per sota. El seu millor resultat arribaria de nou a Manacor, quan el 27 de maig van segellar la seva única actuació de l'any amb tres construccions de set pisos. Enguany han arrodonit tres doblets de castells de set pisos i un triplet, i fins i tot han sigut capaços de cloure la temporada lluny de casa, a Sant Feliu de Llobregat, dibuixant una aleta de set pisos.



Els de Mallorca apunten que estan “més que satisfets de la feina realitzada" i de la temporada que han portat a terme, i és que enguany han alçat el 40% més de castells que el curs passat. El seu creixement està sent àgil però sobretot sostingut.