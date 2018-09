La Colla Castellera de Figueres es corona a Torredembarra

En la primera jornada del Concurs de Castells, que té lloc a Torredembarra, les colles de la part baixa de la classificació es troben la setmana prèvia a l’esdeveniment tarragoní, i mostren els millor galons dels castells de set. Si bé l’any passat, com a reflex del moment dolç que vivia el món casteller, va ser la primera vegada que es va veure un castell de vuit pisos, de la mà dels Castellers de Badalona, enguany el dos de set s’ha convertit en el protagonista indiscutible, i l’única colla que l’ha pogut dominar s’ha proclamat campiona.



La Colla Castellera de Figueres arribava a Torredembarra dos anys després d’endur-se una segona posició ben merescuda, amb el dos de set com a millor castell. Amb un estat de forma envejable, hi tornaven enguany amb la intenció de repetir la gesta, i no només ho han pogut fer sinó que l’han millorat. El cinc de set que han alçat per començar no ha suposat cap problema pels figuerencs, i han apostat ràpid pel primer dos de set de la temporada. Una pujada massa lenta en general, i el fet que l’ascens de la canalla comencés amb un excés de retard ha fet més prudent desmuntar-lo en el moment en què l’enxaneta ha tingut problemes a l’hora de remuntar el pis de dosos. Per seguir sumant puntuació i asserenar-se, han decidit fer el set de set a tercera ronda, que han descarregat sense complicacions, i encarar de nou el repte a quarta ronda. En aquesta segona temptativa el ritme ha millorat, malgrat que la pujada ha seguit sent lenta, la canalla ha començat abans el seu ascens i aquests segons valuosos han permès que el cansament no es fes present abans de l’aleta. De nou, l’enxaneta ha trobat dificultats en el moment de remuntar els dosos, el moment més delicat de l’estructura, però un tronc molt tranquil i ben assajat ha suportat les batzegades sense gairebé immutar-se. Una descarregada plàcida, malgrat els contratemps, ha demostrat la feina feta pels figuerencs amb el dos de set, que els ha donat la victòria indiscutible sent l’única colla que l’ha pogut completar avui.



Els Castellers de Castelldefels han aconseguit la segona posició de la provisional classificació del Concurs; la colla groga ha gaudit d’una revifada generacional els últims anys i això els ha permès millorar el seu nivell tècnic: avui han demostrat un cop més el seu domini de la gamma alta set descarregant sense problemes el cinc de set i el set de set. A tercera ronda han volgut fer gala del seu nivell provant el primer dos de set de la temporada, un castell que han assajat amb constància els últims anys. Un tronc ferm, però amb molta diferència d’alçades, ha aguantat les primeres batzegades del castell, però un desnivell excessiu al pis de dosos ha dificultat la sortida de l’enxaneta un cop feta l’aleta, i tot plegat ha fet que l’estructura col·lapsés. Una canalla petita i valenta, que ha creuat malgrat les dificultats que s’han trobat, i una feina col·lectiva els ha dut a dibuixar l’aleta del primer dos de set de la seva història.



Una altra colla fora de la zona tradicional que la setmana passada va donar la campanada és la dels Castellers de l’Alt Maresme, estrenant de cop el set de set i el dos de set, tot descarregat al primer intent. Per primera vegada a la seva història han pres part del Concurs, i els Maduixots han volgut deixar la seva petjada personal; han repetit sense dificultats els castells de la gamma alta de set, el cinc i el set de set, i han apostat de nou pel dos de set. En un primer intent, que han acabat desmuntant, si bé el ritme era bo, un pis de terços massa obert obligava els pisos superior a tancar-se perillosament, i, ambl’entrada de l’acotxador, han considerat més prudent baixar-lo. El segon intent ha millorat en part aquest defecte, però no totalment; tot i que la canalla ha començat el seu ascens uns segons tard, temps molt valuós en aquesta estructura, el tronc ha dominat els primers compassos del dos a la perfecció. Amb la remuntada del darrer pis, l’enxaneta ha tingut dubtes, una petita relliscada, i tota la plaça del Castell ha esperonat la petita perquè culminés la fita. Un cop feta l’aleta, les mides massa tancades per dalt s’han agreujat, i una feina titànica de terços i quarts ha salvat els primers compassos del descens, però no ha evitat la caiguda que ha deixat el dos en carregat. El temps ha jugat en contra dels maduixots, que han vist com se’ls escapaven alguns segons en diverses etapes del castell i se’ls ha acabat fent massa llarg. Amb tot, tanquen una primera participació al Concurs amb un magnífic tercer lloc, amb el castell més important del dia en cartera i amb la possibilitat de repetir-lo abans que acabi la temporada.



La quarta colla classificada és la dels Castellers de Poble Sec, que els últims anys han vist com han passat de participar a la jornada de dissabte a Tarragona i alçar castells de vuit, a treballar els castells de la gamma alta de set a Torredembarra. Aquests són uns anys d’impàs per a la colla, per a assentar novament les bases que els van dur a descarregar el tres de vuit. Avui han seguit rodant les seves millors estructures; el quatre de set amb agulla no ha suposat cap entrebanc, si bé el pilar s’ha mostrat un xic fràgil, i el cinc de set i el set de set han tancat una bona actuació dels blau cel a la plaça del Castell.



Tot seguit, la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts ha ocupat la cinquena posició provisional de la classificació amb una participació d’un nivell lleugerament inferior al que va mostrar a la passada edició. Els castells amb agulla han estat protagonistes dels Carallots: el quatre de set amb agulla ha posat a prova la terça del pilar, que conjuntament amb el segon han hagut de lluitar la descarregada; el tres de set amb agulla, que després de desmuntar-lo en un primer intent han pogut descarregar i per acabar el tres de set ha posat el punt i final a una actuació plàcida i sense contratemps dels de la camisa taronja.



La sisena posició viatja pel territori català; si bé les primeres colles classificades han vingut avui des de comarques de la zona no tradicional, els Castellers d’Altafulla representaven l’única colla tarragonina en el certamen d’avui, ja que els organitzadors, els Nois de la Torre, han acabat classificant-se a la jornada de la setmana vinent a Tarragona. Els liles han pogut descarregar amb solvència els bàsics de set i estrenar, a més, el primer cinc de set la temporada.



A la segona meitat de la classificació trobem els Castellers de Mollet, que han pogut sortir de plaça amb els bàsics de set descarregats i el dos de sis, i han acabat completant el pilar de cinc en quarta ronda per acabar de sumar punts que el ajudessin a escalar posicions. Empatats amb ells, però amb penalitzacions i per tant una posició per sota, trobem els Matossers de Molins de Rei, que també han completat el tres, el quatre de set i el pilar de cinc, però en un darrer intent de millorar la seva posició, han alçat el tres de set amb agulla, que ha cedit amb la pujada de la canalla, amb un pis de terços massa estirat. Els dels Baix Llobregat, doncs, han acabat en vuitena posició després de patir la penalització per un intent desmuntat del quatre de set i no poder sumar els punts de la darrera ronda.



A la part baixa de la classificació trobem els Castellers de Caldes de Montbui, que, com els de Mollet, han pogut cloure la seva participació a la novena posició, amb la clàssica de set feta amb solvència. Els Castellers del Riberal marxen eufòrics avui de Torredembarra; amb una estratègia pròpia del Concurs, han començat sumant punts amb els bàsics de set, i les dues últimes rondes han servit per posar la cirereta repetint-los amb un agulla dins. El tres amb agulla ha presentat una execució impecable, mentre que el quatre ha acabat desmanegat de mides; malgrat tot, han pogut alliberar sense problemes el pilar, que malauradament ha acabat cedint plàcidament a la sortida de l’enxaneta.



Menció a part dels Castellers de Badalona, que clouen per la part baixa la classificació del Concurs. Un dia negre pels de la camisa micaco, que van sortir campions de la passada edició i ha estat l’única colla, fins al moment, a descarregar un castell de vuit pisos en la jornada del Concurs de Torredembarra. Uns anys d’impàs han fet que la colla arribi enguany a Torredembarra sense haver assolit els castells de la gamma alta de set a banda del dos de set que van carregar fa dues setmanes. Han volgut començar trencant la mala dinàmica, i han descarregat per primer cop enguany el quatre de set amb agulla, que malgrat tancar-se pels pisos superiors ha lluït un espadat ferm i estable. El plat fort arribava a segona ronda, novament, en forma de dos de set. Un ritme excessivament lent, i una canalla que també ha començat a pujar massa tard, ha evidenciat els problemes de mides del castell, que s’ha iniciat ja massa tancat, i amb l’arribada de l’acotxador al pis de dosos han cregut més prudent desmuntar-lo. Han aparcat el dos per seguir sumant punts, i a tercera ronda han volgut estrenar el tres de set amb agulla; la sort no els ha acompanyat i han hagut de desmuntar-lo, tant a tercera ronda com a la quarta ronda. Amb un sol castell compatibilitzat, els micacos han vist que la sort no els somreia avui, i han decidit cloure la diada amb un tres de set que els col·locava en darrera posició, amb un dels pitjors resultats que la colla aconsegueix en aquest certamen.



Classificació del Concurs de Castells a Torredembarra



1. Colla Castellers de Figueres

2. Castellers de Castelldefels

3. Castellers de l’Alt Maresme

4. Castellers del Poble Sec

5. Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts

6. Castellers d’Altafulla

7. Castellers de Mollet

8. Matossers de Molins de Rei

9. Castellers de Caldes de Montbui

10. Castellers del Riberal

11. Castellers de Badalona