La Colla Vella es consolida en una atípica diada de Sant Fèlix

Quatre de nou sense folre descarregat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls a la diada de Sant Fèlix

El neguit per establir-se al capdavant del món casteller i la voluntat de donar la talla en un dels moments més dolços de la temporada han dibuixat una diada de Sant Fèlix diferent. Tot i la desigualtat de condicions, el frec a frec entre la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca s'ha viscut amb expectació. Al final, ni uns han aconseguit arrodonir la millor actuació de la història ni els altres s'han refet d'uns mesos irregulars que els han causat massa baixes sensibles. Els vallencs han estat superiors i així ho han celebrat però han lluitat contra si mateixos i han patit una caiguda, a banda de desmuntar el quatre de deu emmanillat. La Colla Joves Xiquets de Valls ha fet mig pas endavant ja que la llenya després de les aletes del cinc de nou amb folre no els deixa gaire més lluny d'on es trobaven. En una tessitura semblant, els Minyons han demostrat que tenen marge de millora i que, si aconsegueixen consolidar la feina feta, el seu ventall de castells es podria obrir en el segon tram de temporada.



La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha aconseguit avui una fita llargament somiada, superar la seva colla rival el dia de Sant Fèlix però en el record els quedarà l'espineta d'una caiguda i d'haver renunciat a part del seu programa previst. Han decidit començar la seva actuació atacant el quatre de nou sense folre, que van estrenar fa tot just fa cinc dies a la diada de la festa major del Catllar. Aquest cop han fet sonar gralles després de desmuntar-ne un sol peu. L'efectivitat dels ‘rosats’ amb el castell total segueix sent espectacular. Un cop més l'han dominat d'inici a fi, aturant els moviments durant el descens per donar pas a la primera gran ovació del dia. L'estructura estrella ha hagut d'esperar al torn central. El dos de vuit sense folre s'ha alçat a bon ritme però tens a tots els nivells. Després de l'aleta la canalla ha iniciat un descens meteòric però el castell s'ha entregirat per la part baixa aturant de cop la projecció dels homes i dones d'Albert Martínez. La caiguda no els ha fet renunciar al quatre de deu amb folre i manilles però la realitat ha mostrat una estructura tova a les manilles i han encertat en desmuntar-la tot just quan el pis de setens s'anava a col·locar. Han optat per arrodonir l'actuació amb el quatre de nou amb folre i pilar. Si bé l'estructura s'ha alçat sense problemes, l'enxaneta ha dubtat quan el terç de l'espadat anava a ocupar la seva posició. La indecisió no els ha impedit descarregar el seu tercer gamma extra del dia.

Els Castellers de Vilafranca descarreguen el 3d10fm a la diada de Sant Fèlix

Els Castellers de Vilafranca ja venien avisant feia setmanes, l'opció d'aixecar el peu de l'accelerador no aparcava la possibilitat de mostrar totes les seves cartes el dia del seu patró. Les circumstàncies feien que un dels seus castells més importants fos el de sortida ja que podia marcar molt l'estat anímic de la colla. Han buscat el tres de deu amb folre i manilles amb decisió i han sabut ser pacients davant dels nervis d'un petit acotxador que ha dubtat abans de col·locar-se. La falta de ritme ha fet que el tres es tanqués a l'alçada del pis de sisens però els ‘verds’ han demostrat una voluntat fèrria que els ha dut a apuntar-se aquesta primera construcció. Han despertat totes les expectatives en la segona ronda quan han anunciat l'intent de dos de vuit sense folre. Han mimat l'estructura pis per pis fins fins dibuixar-ne l'aleta però els nervis de la descarregada han generat un moviment descontrolat. Han lluitat fins al final per premiar la ciutat amb els seus millors castells però enguany els condicionants han estat impossibles de superar. Han desmuntat dos cops el peu del quatre de deu amb folre i manilles perdent ronda i finalment n'han fet sonar les gralles en la ronda de repetició. El desgast de la diada ha passat factura a un folre i unes manilles que no han trobat la solidesa necessària i han acabat fent que l'estructura s'ensorrés. Han decidit finalitzar la diada amb el quatre de nou amb folre però avui no era el seu dia i l'enxaneta no ha traspassat del tot la cama per sobre de l'acotxador en el moment de l'aleta i ha decidit baixar per on havia pujat.

La Colla Joves descarrega el dos de vuit sense folre a la diada de Sant Fèlix

De tots és conegut que la Colla Joves Xiquets de Valls sempre dona la cara en les actuacions clau de la temporada. A la plaça de la Vila no podria faltar el seu castell insígnia, el dos de vuit sense folre, i han optat per provar-lo en la primera ronda. Com ja han mostrat en un parell d'ocasions, només ells saben domar la fera per més enrabiada que estigui. Avui han tornat a segellar un ascens controlat per donar-ho tot en una baixada laboriosa. Han estat els únics que han aconseguit descarregar el dos, ho han fet amb classe i això els ha donat ales per intentar treure's l'etiqueta de colla d'un sol castell. Han seguit el guió establert i han provat el cinc de nou amb folre en la segona ronda. Just de peu, s'ha alçat després d'un peu desmuntat. La rengla central s'ha anat tancant des de l'inici i ja abans de la primera aleta una sotragada els ha obligat a exercitar-se al cent per cent. La distància entre els dos poms de dalt ha fet que l'enxaneta hagués de mostrar recursos a l'hora de passar d'una estructura a l'altra. Un cop han dibuixat la segona aleta, però, el cinc ja estava tocat de mort i ha cedit. Han decidit no estirar més el braç que la màniga i finalitzar la seva tripleta amb un plàcid tres de nou amb folre.

Els Minyons carreguen el dos de nou amb folre i manilles a la diada de Sant Fèlix

Si bé cal reconèixer el valor dels Minyons de Terrassa, que ho han volgut donar tot per situar-se al nivell d'una de les cites més importants de la temporada, avui no ha estat el seu dia. Han iniciat la seva actuació mostrant de seguida les seves cartes. Han alçat un dos de vuit sense folre fràgil, que ha patit un parell de sotragades matineres que han posat l'ai al cor dels aficionats. Amb els dosos col·locats, un sobtat moviment lateral ha acabat amb les esperances de dibuixar la primera aleta de dos net egarenc. S'han volgut refer amb el dos de nou emmanillat però tampoc l'han aconseguit descarregar. L'han controlat fins a l'aleta però no han tingut marge a l'hora de treballar la descarregada i n'han perdut el control abans de desfer-lo. Després de dues caigudes seguides han decidit aixecar el peu de l'accelerador per provar apuntar-se el segon quatre de nou amb folre de la temporada. La lleugeresa del seu tronc l'ha fet difícil de dominar i això ha fet que l'estructura remenés durant l'execució. Han pogut completar la feina amb un altre gamma extra, si bé ha estat el de menor valor. Han descarregat un nou de vuit de bona factura.



Amb la nova normativa, les colles poden provar els seus pilars encara que la resta no hagi finalitzat la seva actuació i això ha portat a que enguany la Colla Joves Xiquets de Valls descarregués el seu espadat de sis quan encara faltaven tres colles per finalitzar les rondes de castells. L'espadat de sis dels Minyons i el de vuit emmanillat de la Colla Vella han arribat entre repetició i repetició dels Castellers de Vilafranca. Cal destacar la feina de les manilles del pilar vallenc, el primer de la temporada.



Colla Joves Xiquets de Valls: P4 cam, 2d8, 5d9f c, 3d9f, P6

Minyons de Terrassa: P4 cam, i 2d8, 2d9fm c, 4d9f, 9d8, P6

Colla Vella dels Xiquets de Valls: P4 cam, 4d9, 2d8 c, id 4d10fm, 4d9fp, P8fm

Castellers de Vilafranca: P4 cam, 3d10fm, 2d8 c, i 4d10fm, id 4d9f, 2 P5