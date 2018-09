Fent castells a l'est dels Estats Units

Aprofitant els actes que s'organitzen arreu del món al voltant de la Diada de l'onze de setembre, la castellera Anna Hervàs, membre de l'equip de professionals que està elaborant el manual de fisioteràpia castellera, realitzarà els propers dies dos tallers de castells als Estats Units. Les cites tindran lloc a les ciutats de Nova York i de Boston i compten amb la col·laboració del Catalan Institute of America i l'Institut Ramon Llull.



L'any 2017, Hervàs va col·laborar amb un grup d'alumnes de català de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles en una experiència prèvia a la que emprendrà els propers dies. “A través de skype [videoconferència] vam fer una classe teòrica on vaig explicar què eren els castells, la seva història i com funcionen, però no vam poder fer la part pràctica perquè no vam trobar finançament. Tot i així va ser una experiència que va agradar molt i jo em vaig quedar amb ganes de completar-la”. A partir d'aquell moment, la jove ex-castellera dels Castellers d'Esplugues va posar-se a treballar per finalitzar el seu projecte, aquest cop en primera persona. “Vaig posar-me en contacte amb catalans de Nova York, bàsicament perquè és una ciutat que m'encanta”, comenta, i va ser així com va arribar fins al Catalan Institute of America que, tal i com explica, “va mostrar molt d'interès”.

“La comunitat de catalans de Boston també va voler participar-hi i ho hem organitzat en el marc de la celebració de la Diada”. Com que als Estats Units l'11 de setembre és una data sensible arran de l'atemptat terrorista de les torres bessones, el primer taller tindrà lloc diumenge dia 9. “Hem triat dos parcs, el Central Park a Nova York i el Boston Common a Boston. La difusió dels actes s'ha fet mitjançant xarxes socials i contactes per correu electrònic i en aquesta part ens està ajudant l'Institut Ramon Llull”, comenta l'Anna ja a terres nord-americanes.



Si bé es tracta d'un projecte cultural valuós, Hervàs explica que la dificultat principal a l'hora d'emprendre aquesta aventura ha estat la de trobar finançament. “De fet no n'hem trobat! jo em prenc aquest viatge com les meves vacances personals i aprofito per a fer aquests actes perquè em venia molt de gust tenir l'experiència. Ha estat un any de correus electrònics, de buscar dates i de mirar com organitzar-ho tot”. De fet, per poder realitzar el taller comenta que ha hagut de demanar faixes als seus amics i omplir la maleta fins a dalt de tot.



Anna Hervàs va formar part del Castellers d'Esplugues durant 10 anys i ara està molt orgullosa d'exportar els coneixements adquirits. “Porto la camisa dels 'cargolins'!”. A través dels seus estudis de fisioteràpia va promoure els escalfaments abans dels assaigs a la seva colla i fins i tot va fer un grup de gimnàs per a gent gran. Tot i deixar de participar-hi de forma activa, sempre ha mantingut el contacte amb el món de les torres humanes i ara ajuda a redactar el “Manual de fisioteràpia castellera” tal i com va poder explicar el passat mes de juny en la jornada sobre la seguretat en la pràctica castellera organitzada pel diari Ara a l'antiga fàbrica Damm.