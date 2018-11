La Jove de Barcelona presenta el mocador 'Castells amb orgull' en defensa dels drets LGTBI

Aquest proper divendres 23 de novembre a les 18:30h, la Colla Castellera Jove de Barcelona presentarà a la seu del Casal Lambda el mocador "Castells amb orgull", com a proposta transversal en defensa dels drets LGTBI i amb l'objectiu de fomentar l'esperit inclusiu de les colles castelleres. Per aquests motius el mocador no tindrà cap logo o referència a la colla.

El preu serà de 8€, fixat per cobrir despeses i poder destinar 1€ íntegrament al Casal Lambda, entitat amb més de 40 anys en defensa d'aquest col·lectiu. El mocador estarà disponible al local i paradeta de la colla i pròximament a la seva pàgina web.

Aquest projecte s'emmarca dins d'un recorregut de treball que la colla barcelonina ha desenvolupat en aquest àmbit. En aquest aspecte, per exemple, destaca la xerrada "L'homosexualitat al món casteller: el cas de la Colla Castellera Jove de Barcelona", el pilar contra l'homofòbia en el Dia internacional contra l'Homofòbia, la col·laboració amb la revista InfoGai amb l'article "Homosexualitat i món casteller", ser la primera colla castellera en categoritzar-se com gay-friendly, així com la participació en la taula LGBTI+ del districte de Sant Andreu. La colla, a més, s'ha inclòs en la comissió d'Equitat de la CCCC que s'ha creat amb l'objectiu, entre d'altres, de lluitar contra el masclisme, l'homofòbia i el racisme dins del món casteller de manera transversal.