Sant Magí de màxims que posarà a prova les colles tarragonines

Entre les diverses actuacions que es poden veure a Tarragona al llarg de l'any, n'hi ha especialment dues en les quals les quatre colles de la ciutat es troben a plaça amb objectius ambiciosos: Santa Tecla i Sant Magí. Una actuació que aquest any arriba amb especials ganes després que l'any passat s'hagués de suspendre arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils. La d'enguany se celebrarà aquest diumenge a la plaça de les Cols, un espai petit en el qual les colles es van rotant per poder actuar al mig de la plaça. Totes quatre colles arriben amb la il·lusió d'estrenar com a mínim un castell aquesta temporada, amb especial atenció als Castellers de Sant Pere i Sant Pau en el primer intent a la seva història del 2d8f.

La Jove de Tarragona és la colla que arriba amb el programa més potent per Sant Magí. Amb el 5d9f i Pd8fm ja assolits aquest any, els liles volen seguir avançant castells. El que té més números d'anar a plaça aquest diumenge és el 2d9fm mentre que el 4d9fa quedaria reservat per les actuacions d'El Catllar i Arboç. Sobre el quatre amb l'agulla el cap de colla de la Jove, Aleix Bordas, detalla que "estrenar un castell d'aquestes magnituds en aquesta plaça no sé si és l'escenari ideal", tot i que també explica que s'acabaran guiant per les sensacions de la colla. En cas de descartar el 4d9fa, segurament el 9d8 serà el tercer castell del programa. Per acabar també volen arrodonir l'actuació amb el Pd8fm en un espadat que han tornat a encarar mirant cap a les escales, forma en la qual se senten més còmodes els pilaners segons Bordas.

Els Xiquets de Tarragona també arriben amb ganes de fer un pas endavant després que aquest juliol i agost s'hagin vist estancats en el 5d8, a causa que en força actuacions han acabat tenint alguna baixa de canalla o tronc destacada. El programa plantejat pels matalassers per Sant Magí des de fa setmanes és el de la tripleta màgica tot i que el seu cap de colla, Sergi Feijoo, esmenta que "com tampoc hem arribat amb el rodatge que ens hagués agradat no ens volem posar pressió". D'aquesta forma aquesta nit completaran el darrer assaig a la plaça de les Cols en el qual faran proves de 3d9f, 4d9f, 5d8 i 4d8a, entre els quals acabaran d'escollir quins van a plaça. Previsiblement el quatre folrat sigui el castell que descartin, ja que tal com explica Feijoo "encara no li hem pogut col·locar sisens i potser prefereixo donar-li més rodatge a assaig". De totes maneres el cap de colla assegura que ja se sentiran satisfets si poden estrenar algun castell aquest diumenge. Els Xiquets també voldrien rematar l'actuació amb el primer Pd7f del curs.

Una de les colles més en forma del panorama casteller d'aquest any són els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Amb quinze castells de vuit assolits, a més d'una desena de 2d7 i un Pd7f, per aquest diumenge preparen l'assalt al primer intent de 2d8f del seu historial. De totes maneres el seu cap de colla, David Lobo, alerta que "el que no volem arribar a fer és a banalitzar castells com el 3d8 i 4d8 perquè no deixen de ser el nostre sostre real". Alhora volen arrodonir l'actuació amb un nou Pd7f.

Un cop ja han consolidat el 4d7a i haver estrenat el 3d7a la setmana passada a La Canonja, els Xiquets del Serrallo arriben a Sant Magí amb el 5d7 com a màxim objectiu. D'aquesta forma aquests tres castells seran els que formaran part del programa dels del barri mariner d'aquest diumenge, mentre que el 2d7 queda reservat de cara a futures actuacions.