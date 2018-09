Tarragona llueix amb llum pròpia per Santa Tecla

260x366 La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega el 3d10fm per Santa Tecla / @SantateclaTGN La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega el 3d10fm per Santa Tecla / @SantateclaTGN

El cap de setmana no ha donat treva; després d’un trepidant primer diumenge de festes en què es van veure fins a set intents de castells de gamma extra, Tarragona protagonitzava un altre cap de setmana ben intens pel que fa als castells. Les colles de la ciutat es trobaven per celebrar Santa Tecla i mostrar les millors cartes de què disposen abans de la gran cita pel Concurs de Castells de Tarragona. Els resultats, si bé no han sigut plenament satisfactoris per a tothom, posen de manifest el gran estat de forma de les colles tarragonines.



Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau fa temps que viuen una ascensió meteòrica, que culmina amb l’estrena del dos de vuit folrat per Sant Magí. Aquell dia no va acabar com ells esperaven, a causa de la caiguda de l’espadat, i avui els verds han decidit no prémer més l’accelerador i seguir la seva dinàmica: pas a pas, pis a pis. Sense estirar més el braç que la màniga, els del barri tarragoní han descarregat els castells bàsics de vuit que ja dominen enguany, i han seguit rodant el dos de set, sense perdre els nervis i amb una estratègia pausada i treballada. Si bé els resultats de la seva actuació d’avui no són tan impactants com podria esperar-se, cal llegir en clau de futur els seus castells, i és que amb la cita del Concurs tan a prop més val no encegar-se, ja que una passa mal feta pot posar en risc tota la feina que s'ha fet fins ara.



Per ordre d’importància, i sense cap mena de dubte, la Colla Jove Xiquets de Tarragona hauria d’encapçalar els titulars del cap setmana. Els liles ho han donat tot durant la seva festa major i, si bé no tot els ha sortit com haurien volgut, no podem obviar que han completat construccions d’una complexitat altíssima, com el tres de deu, el cinc de nou o el quatre de nou amb agulla. No sembla que tinguin aturador, però les caigudes podrien acabar passant-los factura de cara a les pròximes cites que els esperen. Avui la Colla Jove ha seguit apostant fort, com bé van fer diumenge passat, i han començat amb un dels castells més difícils que es fan avui dia, el tres de deu, que ha quedat en només carregat quan ha cedit a la sortida de l’enxaneta. Tot seguit, i mantenint l’aposta, han provat el quatre de nou amb agulla, que, a diferència del de la setmana passada, ha quedat en intent desmuntat. El cansament i les caigudes passen factura, al capdavall, però malgrat tot han pogut refer-se amb un nou de vuit, el seu castell insígnia. El quatre de nou a la ronda de repetició els hauria permès de sortir amb més bon gust de boca de plaça, però ha quedat també en intent desmuntat després que s’hagués de baixar amb l’entrada de la canalla petita. En aquest punt, els liles podrien haver plegat la faixa per seguir amb la seva festa major, però han volgut demostrar de quina fusta estan fets, i han aguantat una ronda més per arrodonir un pilar de vuit amb folre i manilles, el cinquè d’enguany, que ha quedat en carregat.



Els Xiquets de Tarragona són conscients que no es troben al pic de l’onada, i han anat treballant al llarg de tota la temporada per assentar les bases que els permetin abordar els castells de nou i de gamma extra en un futur. Finalment, avui han començat a collir els fruits després que per Sant Magí no poguessin descarregar el primer castell de nou d’enguany. A primera ronda, malgrat entrebancar amb el cinc de vuit en primera instància, han pogut repetir-lo amb èxit per afrontar amb seguretat el tres de nou amb folre. El tres s’ha mostrat delicat i nerviós, però la velocitat de la canalla, la confiança i una convicció en la feina feta els ha permès de dur-lo a bon port. L’empenta de la fita els ha ajudat per seguir apostant fort, i han volgut estrenar el quatre de nou amb folre que encara no han intentat aquesta temporada, però un parell de rebregades amb l’entrada dels dosos han fet que consideressin més prudent desmuntar-lo i rebaixar un pis per sortir de plaça sense cap caiguda.



Els del barri mariner de Tarragona, els Xiquets del Serrallo, s’han quedat a les portes de repetir la gran fita que van assolir per Sant Magí i per la Diada, descarregant el dos de set. Malgrat tot, han seguit sumant castells de set, com el cinc de set que han alçat a primera ronda, i els dos bàsics que els han servit per cloure l’actuació. Tot i que l’intent de dos de set d’avui ha caigut abans de poder-li dibuixar l’aleta, els tarragonins són conscients de la importància de seguir rodant els castells bàsics per poder fer un pas més i mantenir un ritme d’ascensió continuat i estable. La jornada de dissabte del Concurs de Castells de Tarragona comptarà amb els Xiquets, que de ben segur tornaran a mostrar les seves cartes a la Tarraco Arena Plaça.



Castellers de Sant Pere i Sant Pau: 3d8, 2d7, 4d8, P5 balcó.

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 3d10fm c, id 4d9fa, 9d8, id 4d9f, P8fm c, P5 balcó.

Xiquets de Tarragona: id 5d8, 5d8, 3d9f, id 4d9f, 4d8, P5 balcó.

Xiquets del Serrallo: 5d7, i 2d7, 3d7, 4d7, P5 balcó.