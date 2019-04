Les 5 aplicacions mòbils disponibles per a tot aficionat casteller

Al llarg dels anys, la tecnologia ha anat entrant al món casteller des de diferents vessants. La consulta d'informació s'ha fet més fàcil a través de plataformes web i aplicacions en les quals pots buscar els castells fets en una actuació concreta o diversos rànquings. Alhora, també se n'han desenvolupat d'entreteniment, tant sigui jocs de simulació com de preguntes i respostes. Finalment una de les novetats dels últims anys és la inclusió de la tecnologia als assajos. El paper i el bolígraf han quedat amagats per donar pas a eines que permeten programar les proves més eficientment.

Portalcasteller

Aquesta aplicació, que és la versió mòbil de la seva pàgina web, és un espai de consulta castellera en el qual es pot trobar tota mena d'informació sobre quins castells s'han fet, per part de quina colla o per temporada, per exemple. A l'apartat del rànquing, a més, també se'n poden consultar de diferents tipus: segons actuacions, segons castells, per caigudes, per efectivitat, etc.

Portalcasteller recull els resultats de les actuacions de la base de dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya amb un gran arxiu històric. L'aplicació, per tant, es converteix en imprescindible per a qualsevol dubte o consulta sobre l'estat de les colles i repàs dels castells fets.

Concurs de Castells

L'aplicació de la cita tarragonina mostra diferents aspectes de consulta: rànquings, puntuacions i normativa del Concurs de Castellers. Alhora també s'inclouen diverses notícies del món casteller. L'aplicació té menys varietat de funcionalitat, però és una eina útil de consulta ràpida sobre l'actualitat castellera.

Appsistència

L'exigència del món casteller ha portat les colles a optimitzar al màxim els seus assajos per poder completar com més proves millors. La planificació ha tingut més pes cada vegada i actualment els equips directius compten amb el programa de proves de cada assaig com de l'alineació i conformació de les pinyes.

Des del 2016, a més, les colles compten amb una aplicació que permet tenir uns assajos més productius. L'aplicació, desenvolupada per Àngel Caselles, dels Castellers de la Vila de Gràcia, permet a cada casteller marcar l'assistència i als equips directius conformar les pinyes que després queda impressionada per a qualsevol dispositiu amb usuari propi. Alhora també serveix com a canal de comunicació per transmetre informació als castellers.

L'aplicació, que és de pagament per a les colles, ja té 23 formacions castelleres que compten amb la seva versió individualitzada.

Trivial Casteller

¿Creus que ets un expert sobre castells? Trivial Casteller et posa a prova en aquesta aplicació de preguntes i respostes en la qual s'inclouen preguntes d'actualitat, històriques, tècniques.

L'aplicació està desenvolupada per Baròmetre Casteller, que també compta amb la seva versió en aplicació en la qual es mostra el rànquing amb els tres millors castells i pilar, com ara altres consultes com les millors actuacions fetes.

Icastellers

De la mateixa manera que hi ha videojocs de simulació d'esports, també n'hi ha sobre castells. En aquest, cada usuari crea la seva colla castellera i va avançant a partir dels castells de sis fins a arribar als de gamma extra. En el joc s'ha de trobar l'equilibri amb el mòbil per tal que el castell no faci fallida.