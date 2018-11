El documental ‘Les primeres mans’ ja està disponible a internet

Des que al maig es va estrenar el documental ‘Les primeres mans’, dirigit per David Oliete i amb muntatge sonor de Roger Conesa, la peça s’ha projectat en diverses presentacions públiques i televisions. Des d’aquesta setmana, però, qualsevol persona pot veure el documental perquè s’ha penjat a YouTube.

‘Les primeres mans’ va néixer, tal com exposa en el seu cartell publicitari, per “sentir el castell sense veure'l". Al llarg dels 10 minuts, es mostra un recull de fotografies del Concurs de Castells del 2016 amb una gran força sonora. També es va voler donar veu a la gent que està a l’interior de la pinya, fet pel qual també es poden sentir les converses que es tenen a l’interior del castell. L’objectiu, per tant, era el de buscar els sons, les reaccions i les emocions dels castells.

Per tal de tenir una experiència immersiva es recomana que la peça documental es miri amb els auriculars posats.