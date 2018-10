S'esgoten les entrades de la jornada del dissabte del XXVII Concurs de Castells

Una mostra de com la jornada del dissabte del Concurs de Castells ha anat despertant més interès en els aficionats és en veure com en cada edició hi havia les grades més plenes. Aquest any, però, s'ha superat qualsevol registre, ja que aquest divendres al matí s'han esgotat les entrades.

Aquest, de fet, era un dels objectius que tenia la direcció del Concurs. El mateix director del Concurs, Xavier Gonzàlez, ja esmentava en una entrevista a l'Ara Castells que aquest any el ritme de venda d'entrades havia augmentat i que "la nostra il·lusió seria poder dir que també hem omplert dissabte". Per la jornada de diumenge, alhora, les entrades es van esgotar en poc més d'una hora.

La jornada del dissabte començarà a les 16:30h a la Tarraco Arena Plaça amb la presència de 19 colles, entre les quals destaquen els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Les dues colles volen provar tant el 3d9f com el 5d8, castells que decidiran qui s'endú la victòria en aquesta jornada.