L'inici d'un estancament o una petita baixada circumstancial?

Des de fa algunes temporades les colles ens han acostumat a un ritme frenètic que ha comportat superar la millor actuació de la història en diverses ocasions, formacions que estrenaven castells de forma consecutiva, actuacions destacades a tot el país... Aquest any, en canvi, tot i unes quantes excepcions, entre les quals destaca la de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, hi ha la sensació general que està costant arrossegar camises a plaça i aglutinar la gent al pati d'assaig, i això també s'està reflectint en els resultats.

El primer que ens hem de preguntar, doncs, és si la realitat castellera és més aviat aquesta i no pas la d'anys anteriors. L'analista casteller i membre dels Xiquets de Tarragona Jordi Andreu considera: "Veníem de molt amunt i el nivell d'exigència quant a volum de gent és difícil de mantenir". També creu que serà molt complicat superar els registres d'una temporada com la del 2016.

Els magnífics resultats de temporades anteriors van arribar principalment perquè les colles van incrementar el ritme i el nombre d'assajos, i això ha comportat una exigència més gran als seus castellers. El presentador de 'Va de castells' i narrador de les actuacions a Ràdio i Televisió Vilafranca, Pep Ribes, ho té força clar: "Hem abusat massa de la gent als assajos, de fer massa crides importants, actuacions... i la gent es crema. Hem de dosificar els esforços perquè les colles estan perdent gent".

És per això que Ribes detecta que "són unes quantes les colles que estan per sota de les seves prestacions, i moltes d'aquestes per tenir poca gent als assajos". Entre aquestes n'hi ha força que s'havien consolidat en els nou pisos, com els Castellers de Barcelona, Xiquets de Tarragona, Castellers de la Vila de Gràcia i Castellers de Sabadell, o n'havien assolit com els Xicots de Vilafranca. Fins i tot hi ha caps de colles de formacions que han obtingut uns bons resultats a plaça, com els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants, que han admès públicament que estan tenint menys gent als assajos respecte a d'altres temporades.

En aquest aspecte, per tant, les colles han de fer un replantejament de temporada si volen seguir comptant amb un nombre elevat de camises. El cas més conegut és el dels Castellers de Vilafranca, dels quals Ribes afirma: "Han après que després de tants anys de lideratge ara no poden anar a guanyar a tot arreu". Per això des de la tècnica dels Verds s'ha fet una planificació de temporada diferent, en la qual poden renunciar a certs castells en algunes actuacions però, en canvi, volen agrupar tots els seus castellers en les cites més importants del calendari.

Jordi Andreu també considera que "en qualsevol activitat física, el descans hi té un paper important", i per això creu: "Si no dones aire a la gent, se te n'acabarà cremant més pel camí que no els que es fidelitzaran". Tot i això, l'analista creu que "és normal que després d'una pujada arribi un moment d'estabilitat que comporta una mica de baixada, fins que tot es torna a posar a lloc". Un altre element que incorpora és el del paper dels caps de colla: "Quan una colla va bé, una gran part de la responsabilitat és dels capdavanters, i quan va malament també".

Joan Beumala, membre de les retransmissions castelleres de La Xarxa i de 'Dosos amunt!', coincideix que aquest estancament és més aviat una qüestió cíclica. Beumala destaca que a partir de la declaració dels castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco, el 2010, es van convertir en una activitat atractiva per a joves esportistes. Tot i això, detecta que "hi ha gent que ja ha complert les seves expectatives individuals i busca altres activitats".

Per contra, Pep Ribes s'inclina més a pensar que el que s'està vivint aquesta temporada és més aviat un fet estructural: "Perquè hem estirat moltíssim el món casteller". I creu: "Estarem uns anys en una línia més normal i no parlarem cada setmana de rècords ni de grans consecucions".

Entre les modificacions que han de fer les colles, queda bastant clar que el descans cada cop s'inclourà més en la planificació de la temporada. Alhora, les formacions tampoc han tingut actuacions més tranquil·les en les quals poder fer canvis en les seves alineacions. Precisament, Beumala dona rellevància al viatge de la Colla Vella a inici de temporada a Sicília, o al dels Castellers de Vilafranca fa una setmana a Euskadi.

De totes maneres, és evident que se seguiran assolint èxits i que diverses colles experimentaran avenços. Tot i això, el que estem vivint aquest any ens ha de fer veure que el nivell assolit en temporades anteriors, i especialment el 2016, és més aviat un fet extraordinàriament puntual que no pas el dia a dia dels castells.