Des que es va posar el marcador a zero l'1 de setembre del 2017, les colles han anat sumant les seves millors actuacions fins aquest 31 d'agost, que decideixen quines colles assisteixen a cada jornada del XXVII Concurs: Torredembarra (30 de setembre), dissabte (6 d'octubre) i diumenge (7 d'octubre). A partir de la setmana vinent, per tant, l'organització del certamen procedirà a convidar les colles classificades que confirmaran, o no, la seva participació.

540x306 El llistat definitiu de les colles participants en el Concurs El llistat definitiu de les colles participants en el Concurs

En la jornada més destacada de les tres, la del diumenge 7 d'octubre, hi participen les 12 millors colles del panorama casteller. Tot i això, ja és coneguda la renúncia dels Minyons de Terrassa, que provoca que la 13a colla, en aquest cas els Castellers de Sant Cugat, també se sumi a aquesta jornada.

El dissabte 6 d'octubre és el dia en el qual més colles participen en un mateix dia del XXVII Concurs de Castells. Un total de 18 colles, a les quals, a més, s'han de sumar els Xiquets del Serrallo, ja que l'Ajuntament de Tarragona es reserva el dret de convidar alguna colla de la ciutat el dissabte en cas que no hi entrin per rànquing. D'aquesta manera, els del Serrallo, col·locats en 36a posició amb tota seguretat, seran a la TAP el 6 d'octubre. En aquest dia, en canvi, no hi seran els Tirallongues de Manresa que, tot i estar classificats, han prioritzat actuar a la Fira Mediterrània.

Finalment, en la jornada que obre l'edició d'enguany, la de Torredembarra del 30 de setembre, hi participaran 12 colles. Els Xerrics d'Olot, per tant, també podran assistir-hi gràcies al fet que els Xiquets del Serrallo participaran en la jornada de dissabte. D'aquesta manera, el XXVII Concurs de castells, per tant, comptarà amb 43 colles en comptes de 42.