Els Castellers de Cornellà i els Xerrics d'Olot no participaran en el Concurs de Castells

Un cop tancat el termini que determina quines colles actuen a cada jornada del Concurs de Castells d'enguany, les colles han d'acabar de confirmar que hi participaran. Ja són conegudes les renúncies dels Minyons de Terrassa perquè no estan d'acord amb la concepció del Concurs i dels Tirallongues de Manresa per la coincidència amb la Fira Mediterrània de la capital del Bages. Aquesta setmana, a més, també s'ha confirmat que els Castellers de Cornellà i els Xerrics d'Olot no participaran en la jornada del 30 de setembre a Torredembarra.

Totes dues colles actuen el mateix dia en la Diada del Barri del Pedró de Cornellà de Llobregat, cita en la qual la colla local participa des del 1991 i on van descarregar el primer 2d7 l'any 1995. Alhora, és el barri on tenen el local. L'actuació no s'ha pogut avançar al dissabte 29 perquè els Castellers de Cornellà també tenen l'actuació destacada del Prat.

D'aquesta manera, els Castellers de Cornellà tornen a renunciar al Concurs de Castells, i la seva última participació en el certamen es remunta al 1998. Amb la declinació de la invitació d'aquestes dues colles, per tant, els Castellers del Riberal i els d'Altafulla seran les dues colles que els substituiran a la jornada de Torredembarra, tot i que està pendent que confirmin la seva participació.