Els premis castellers arriben abans que s’acabi la temporada

Diuen que una flor no fa estiu i que la sort en el món de les torres humanes, sigui bona o dolenta, no existeix. Els resultats castellers són sempre el fruit de la feina feta a l’assaig i, a vegades, hi ha construccions de cocció més lenta que d’altres. Aquesta setmana l’activitat als locals de gran part de les formacions del país ha sigut trepidant. Alguns dels efectes ja han vist la llum aquest cap de setmana, tot i que encara quedaran un grapat de diades crucials abans que la temporada arribi al final.

La ruta de les grans cites arribarà a la seva última parada diumenge a Terrassa. Els Minyons busquen arrodonir un gran any tot recuperant el castell de deu pisos i el cinc de nou folrat. És per això que la major part dels focus mediàtics s’han desplaçat aquests dies fins al carrer del Teatre de Terrassa.

La penúltima prova de foc dels de la camisa malva arribava dissabte, a la diada dels Xics de Granollers. Conscients de la importància de posar a punt les seves construccions més importants, i sense cap pressió que els fes trepitjar l’accelerador a fons, els Minyons van dibuixar l’esbós de la Diada que s’imaginen d’aquí set dies. Van descarregar les quatre estructures que preparen per a la seva diada de final de curs amb un pis menys i ho van fer amb una cura increïble. Els seus castells -tres de nou amb folre, cinc de vuit, dos folrat i pilar de set- van convertir-se en postals, congelats per la destresa dels seus castellers però també pel fred que va acompanyar tota la diada.

Els Xics rebaixen expectatives

Al seu costat, els Xics de Granollers es van veure obligats a rebaixar pretensions, condicionats per una caiguda fa tot just una setmana a Altafulla. Aquest any han tornat a dominar el quatre de vuit, el seu millor castell dissabte, i han fet l’aleta dos cops al tres. Si bé el primer el van descarregar, el segon va fer llenya abans de desfer-lo i això els va fer renunciar a repetir-lo a casa. Justos d’efectius, els Xicots de Vilafranca van completar el cartell amb tres castells de set pisos descarregats. Els van celebrar com mai, ja que confirmaven una temporada sencera sense caure.

L’altra gran actuació del cap de setmana reunia els Castellers de Barcelona, els Castellers de Sabadell i els de Lleida al barri del Clot de la Ciutat Comtal. Barcelonins i saballuts buscaven un resultat que posés en valor la feina feta i, si bé no va arribar en forma de castell de nou pisos, sí que van trobar la recompensa esperada. Tot i alguna baixa d’última hora, els Castellers de Barcelona van poder repetir la seva millor construcció enguany, el dos de vuit amb folre (després d’un intent desmuntat) i van coronar de nou el pilar de sis. Els del Vallès van descartar la torre i van centrar els seus esforços en el cinquè set de vuit.

A Vic, diumenge, els resultats no van acompanyar: els Sagals d’Osona no van poder revalidar el dos de vuit amb folre, els Castellers de Figueres es van quedar a les portes del quatre de vuit i els Castellers de Berga només van poder coronar el primer dos de set de l’any. Sí que van poder recuperar el quatre els Castellers de la Sagrada Família, l’últim alè de la temporada els va premiar amb el carro gros en la diada de tardor dels Castellers del Poble Sec. Els bandarres també van estrenar una estructura, la del set de set. Els Castellers de Mediona van descarregar el seu primer nou de sis, i la Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample va guanyar-se la camisa a Badalona en arrodonir la seva primera actuació amb tres construccions de sis pisos. El quatre de sis dels barcelonins va quedar carregat i per això van decidir repetir-lo i completar la feina.