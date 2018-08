El 2d8sf es presenta com el castell estrella de Sant Fèlix

Després d’un agost intens, amb actuacions dures, algunes ensopegades i també força alegries, arriba la gran actuació d’aquest mes amb la diada de Sant Fèlix, amb quatre de les millors colles del panorama casteller (Colla Vella dels Xiquets de Valls, Castellers de Vilafranca, Colla Joves Xiquets de Valls i Minyons de Terrassa). Totes hi arriben amb un programa de màxims i amb el 2d8sf en cartera. La Colla Vella i els Verds també asseguren castells de deu i la Joves i els Minyons ho acompanyaran d’altres gammes extra destacats.

La formació que arriba més en forma i amb més feina avançada és la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Els rosats han fet un gran agost amb dinou gammes extra completats, a més de tres de carregats. Per a aquest dijous volen tornar a portar a plaça dos castells que ja han descarregat enguany, el 2d8sf i el 4d9sf. Alhora ho volen completar amb un castell de deu que, amb tota probabilitat, serà el 4d10fm, un castell que l’any passat només ells van poder descarregar. Finalment, i després d’haver adquirit un gran rodatge en els canvis que ha tingut aquest any l’espadat, acabarien amb el primer Pd8fm de l’any.

Tot i completar un agost ple d’entrebancs i d’haver hagut d’aixecar clarament el peu de l’accelerador, els Castellers de Vilafranca arriben a Sant Fèlix amb la màxima ambició. És per això que d’entrada sortiran amb el 3d10fm. A partir d’aquí els dos castells més que volen enlairar són el 2d8sf, que ja han descarregat sencer a assaig, i el 4d10fm, tot i que no està clar en quin ordre ho faran. Els Verds seran l'última colla a actuar en un factor que també pot ser decisiu en l’elecció de l’ordre de castells. L’encara manca de rodatge de la nova enxaneta del pilar, però, farà que segurament els vilafranquins es decantin pel Pd7f.

La Joves de Valls ha tingut en el 2d8sf el seu gran valor d’aquest agost. El dos sense folre, per tant, serà el seu castell estrella aquest dijous a Vilafranca. Els vermells també tenen clar que l’altre gran objectiu del dia és el 5d9f que ja van provar a la Bisbal sense sort. El tercer castell dels vallencs, en canvi, és una incògnita. El que té més opcions d’anar a plaça és el 2d9fm, tot i que no descarten altres objectius més ambiciosos com el 3d9fp o el 4d9sf. Alhora voldran tancar l’actuació amb el Pd7f.

La colla que iniciarà la diada, els Minyons de Terrassa, és la que aquest any té menys bagatge en castells de gamma extra. Tot i això la seva tornada de vacances ha resultat molt beneficiosa en els assajos. Els malves ja han descarregat el 2d8sf en dues ocasions a la xarxa d’assaig i, per tant, serà un castell que anirà per Sant Fèlix. Els Minyons, a més, són l'única colla que l'ha intentat a plaça sense poder-hi haver fet l’aleta. Els altres dos castells que segurament completaran el programa seran el 2d9fm, que han carregat en dues ocasions enguany, i el 3d9fa. De tota manera els egarencs també tenen el 9d8 en cartera per si acaben descartant algun d’aquests castells. Finalment també tancaran l’actuació amb el Pd7f.