Denuncien agressions d'un grup neonazi a un militant de la CUP a Salt i atacs contra cartells independentistes

L'Assemblea d'Independents per Salt-CUP ha denunciat que un dels seus membres va ser agredit divendres mentre penjava cartells electorals pels carrers d'aquesta ciutat del Gironès. Segons l'organització, un grup d'individus d'estètica neonazi va colpejar-lo als crits d''Hijo de puta' i 'Viva España' . Segons ha pogut saber l'ACN, el jove es va veure sorprès per tres individus de complexió forta quan penjava una pancarta de la CUP a la frontera entre Salt i Girona. La víctima es va poder amagar en un comerç de la vora, tot i que va rebre cops i insults dels tres agressors. Quan aquestes tres homes van marxar de la zona, el noi va anar a denunciar els fets a la Policia Municipal de Salt, i ara és l'àrea d'investigació dels Mossos d'Esquadra qui s'ha fet càrrec del cas.

La CUP de Salt afirma que no es tracta d'un fet aïllat i que ja són massa els episodis d'agressions de grups d'ultradreta contra les expressions dels moviments populars i contra el moviment d'alliberament català. "La sensació d'impunitat amb què s'han viscut tants atacs en diverses localitats ens fa pensar que formen part del sistema de repressió de l'Estat per intentar atemorir el nostre poble i les reivindicacions de la seva gent", assenyalen des de la formació anticapitalista, que no avança si interposaran una denúncia policial per aquests fets a Salt. "Si buscaven atemorir-nos només han aconseguit més fermesa i compromís", han conclòs des de la CUP.

Atacs contra cartells independentistes al Baix Montseny

D'altra banda, la CUP de Palautordera, Sant Celoni i Sant Esteve ha denunciat diversos atacs feixistes en municipis del Baix Montseny, entre les comarques del Vallès Oriental i la Selva. Els fets van passar divendres quan, segons han lamentat en un comunicat, un grup d'encaputxats que vestien roba militar han arrencat i esquinçat pancartes i plafons de la CUP i d'altres partits independentistes. En un dels casos, concretament el de Palautordera, quan una veïna els ha alertat del que estaven fent, els encaputxats li han respost amb salutacions feixistes. En aquests moments, la CUP dels tres municipis està recopilant tota la informació recollida pels veïns per presentar una denúncia per delicte electoral a la Junta Electoral. Alhora, denuncien "la impunitat" amb què, segons asseguren, actuen aquests grups feixistes i la "greu amenaça" que representen per a les forces polítiques democràtiques.

La CUP assegura que aquestes actuacions "de caràcter feixista només ens refermen en la voluntat de guanyar les eleccions del 21-D per construir una República més democràtica". "Enfront de l''A por ellos ' que han animat les forces del règim del 78, es trobaran el nostre 'No passaran' antifeixista", han avisat. En tots els casos, la CUP va reposar els cartells malmesos al cap de tan sols mitja hora d'haver passat els fets.