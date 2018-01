Concerts íntims i tributs internacionals a Casino Peralada

Després de l’èxit aconseguit els darrers anys i fidel al seu posicionament com a espai d’oci global al territori, Casino Peralada torna a apostar aquest any per una programació musical de qualitat. Aquesta es divideix en dues categories, per una banda se celebraran alguns dels millors tributs internacionals a les grans estrelles de la música en format de sopar i espectacle, mentre que per un altre costat també s'ha programat un cicle de concerts acústics a càrrec de grans artistes de tot l'estat.

Llegendes en forma de tribut

La tradicional fórmula de sopar + espectacle tornarà a protagonitzar la programació musical de Casino Peralada. Al llarg d’aquest 2018 se celebraran quatre vetllades que constaran d’un sopar d’alta gastronomia acompanyat d’un tribut musical a una gran estrella de la música. El 16 de febrer s'estrena el cicle amb el concert de Shanay Holmes I am Withney, en homentage a la malaguanyada Withney Houston. El tribut de Holmes, protagonista del musical El Guardaespatlles del West End londinenc, repassa els grans èxits de Houston i ha estat reconegut per la crítica com el millor d'Europa dedicat a la cantant nord-americana, que va ser la més guardonada de tots els temps i que va vendre més de 170 milions de discos.

Un mes després, el 16 de març, el tribut serà a una de les bandes més conegudes i amb més èxit de la història, The Beatles. El millor tribut del Regne Unit als quatre de Liverpool, The Beatles For Sale, portarà el seu espectacle, amb una posada en escena que té cura fins a l'últim detall, tant pel que fa al so original de la banda, com el vestuari i la personalitat de John, Paul, George i Ringo.

El 20 d'abril arribarà el tribut a Stevie Wonder de la mà de Lejaune André, una altra estrella del West End londinenc, que amb una banda excepcional i un equip de ballarins de primer nivell, retran homenatge a través de Signed, Sealed, Delivered: A Tribute to Stevie Wonder.

La revetlla de Sant Joan es tancarà el cicle de sopars espectacle amb Totally Tina!, homenatge per excel·lència a la reina del rock i del soul, Tina Turner, a càrrec de Justine Riddoch i un equip de ballarins professionals que recreen les coreografies originals i el vestuari que Turner lluïa sobre l'escenari.

Concerts amb un aforament reduït

Casino Peralada també ha programat set concerts acústics a la sala Cotton Club amb alguns dels artistes més reconeguts del panorama espanyol. El 23 de febrer estrenarà el cicle La Unión, el trio format per Rafa Sánchez, Mario Martínez i Luis Bolín. La banda que en el seu moment va donar un gir a la música pop i new wave, repassarà els grans èxits dels seus trenta anys de trajectòria com Lobo-Hombre en París, Sildavia, Ella es un Volcán, Más y Más o Vivir al Este del Edén.

Una setmana després, el 2 de març, serà el quartet femení Las Migas que actuarà a Peralada. El seu últim disc, Vente Conmigo -de novembre de 2016- incorpora tocs llatins i electrònics que difereixen dels seus anteriors àlbums i aporta un estil més rítmic i lluminós. De la formació original que va començar la banda el 2004 només queda Marta Robles, la veu és d'Alba Carmona, Roser Loscos, al violí i cors, i Alicia Grillo, a la guitarra flamenca i cors.

El 6 d'abril serà el torn de la considerada primera banda de rockabilly d'Espanya, Los Rebeldes, que porta més de trenta anys de trajectòria i gairebé un milió de discos venuts. Amb els anys, les seves composicions s'han obert a altres influències configurant un estil propi molt marcat per la veu de Carlos Segarra. A Casino Peralada presentaran A flor de piel, el seu darrer treball gravat en format acústic i que conté els grans èxits de la seva carrera combinats amb nous temes.

Després de l’èxit obtingut amb Alba Molina Canta a Lole y Manuel, la cantant sevillana Alba Molina visitarà Peralada l' 11 de maig per presentar el seu nou treball Caminando con Manuel. Un àlbum que, seguint l’estela del seu anterior disc, fa èmfasi en el repertori del seu pare, Manuel Molina. Un preciós i emotiu passeig musical amb el que la cantant transporta els oients als carrers de Sevilla.

José María López Sanfeliu, nascut a Figueres el 1952 i conegut com Kiko Veneno, és una figura cabdal de la música en castellà que segueix exercint un humil mestratge. El cantant i compositor arribarà a Peralada el 15 de juny amb l’espectacle Cantecitos de ayer y de hoy, un dels seus directes més ambiciosos amb el que aconsegueix dotar d’una nova sonoritat els temes que han acompanyat a diverses generacions de melòmans. Una oportunitat per fer un viatge íntim a través de les seves cançons.

Per a Coque Malla no passa el temps. L’exlíder de Los Ronaldos arribarà a Peralada el 19 d'octubre amb la seva carrera en solitari plenament consolidada. Després de set discos a les seves esquenes, Malla presentarà en acústic Irrepetible, el seu darrer treball en el qual ha comptat amb convidats de la talla de Jorge Drexler, Neil Hannon (The Divine Comedy), Iván Ferreiro o Santi Balmes (Love of Lesbian).

Tancarà el cicle Juan Perro el 16 de novembre. Una guitarra i la seva veu són les úniques armes que necessita l’alter ego de Santiago Auserón per encisar al públic. El cantant i compositor saragossà, membre fundador de la mítica banda Radio Futura, presentarà El Viaje, el seu setè àlbum gravat seguint una fórmula acústica. Una col·lecció de cançons pacientment elaborades i rodades, abans de ser registrades en un format íntim, buscant el nucli on el cant germina.

