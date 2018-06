Daniel Casanovas guanya el XVI premi de Joves Fotògraf(e)s de l’Inspai

El projecte Nparanpare, de Daniel Casanovas, ha guanyat la XVI edició del premi Joves Fotògraf(e)s de les comarques gironines que convoca l’Inspai, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, i que està obert a joves creadors de 18 a 30 anys. El treball guanyador de l’edició d’aquest any consta d’un conjunt de 40 fotografies en color a través de les quals Casanovas construeix un discurs amb l’objectiu de canviar la idea preconcebuda que es té del continent africà, que, en opinió de l’autor, “és una massa homogènia on tot són guerres, fam i tristesa”, i per això busca donar a conèixer l’“Àfrica de la felicitat”.

La feliç vida rutinària

Per donar cos a aquest reportatge, Casanovas es va centrar a deixar constància gràfica de la vida en el petit poblat de Boulembou, ubicat al bell mig de la sabana senegalesa i situat a 30 km de Gàmbia. Ancorat en la tradició rural -Boulembou és a dues hores en cotxe de la ciutat més pròxima que tingui supermercat-, Casanovas explica com “el poblat viu una feliç vida rutinària”. “No hi ha sorpreses ni moltes expectatives”, diu, i mostra, amb les seves imatges, com “això no és vist amb tristesa o desolació, sinó amb una tranquil·la ignorància que provoca el somriure quotidià”.

Per això, com a títol del reportatge, el fotògraf ha escollit el suggerent nom de Nparanpare, que vol dir “bonic” en sarawulle, l’idioma que es parla a Boulembou. El treball premiat té una dotació econòmica de 1.000 euros i la possibilitat de ser exposat en un muntatge itinerant i amb edició d’un catàleg.