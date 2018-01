David Mauricio o el cantautor emocionat

El cicle Càpsula, de l’Auditori sembla reinventar-se aquest any, perfilant nous noms que irrompen a l’escena gironina. El guitarrista, compositor i cantant David Mauricio va donar el tret de sortida al cicle el passat 13 de gener. Des del primer moment en què va entrar a l’escenari, en companyia de la seva banda, es va poder pressentir com la platea li feia incondicional suport: una espècie de club de fans, que van mantenir l’entusiasme encès durant els 75 minuts de l’actuació.

Mauricio ha tret recentment el seu primer llarga-durada, Ocells Perduts, un àlbum desigual però que marca un debut amb molt bons indicis, amb unes lletres reeixides i un ample sentit melòdic. Es resisteix a la temptació d’esdevenir un succedani de Bon Iver o un RY X (a Et miro de prop, per exemple, una cançó falsament romàntica), escapant-se vers l’arrelisme existencialista de Sanjosex o Roger Mas (com a Sota la teva pell) i bussejant per les onades transoceàniques d’un Jorge Drexler (a Pla per a tu, una jocosa bossa-funky).

Tots aquests temes van marcar l’inici del concert, com assenyalant l'heterogeneïtat -i l'heterodòxia- de registres del cantautor. El tema d’obertura, però, va ser Ànimes, una notable cançó pop a la moda dels primers Coldplay, repetida en el bis, provocant que molts dels especadors sortissin per la Devesa xiulant les notes encomanadisses de la tornada. Tenim himnes en perspectiva: un altre pot ser-ho igualment el tema-títol Ocells Perduts, amb el seu alentidor final d’aspiracions ecumèniques.

Aviat es va fer clar que la matèria prima en directe sonava menys polida, més imprecisa i imperfecta -i això són els riscos del directe, entesos positivament- però alhora també més enèrgica, vibrant i apassionada, malgrat un cert estaticisme escènic de la banda. La franquesa també li queda bé al novell cantautor, que es va confessar “emocionat, a punt de plorar” per estrenar-se a l’Auditori. D'al·locucions n'hi va haver poques, però encertades. Com diu el refrany, menys sol ser més. I el públic no necessitava convenciment.

L’alineació, intel·ligent, va deixar pel segment final Se m’oblida el teu nom i Peus descalços, dues peces catàrtiques que, respecte al disc, van agafar en viu un pols molt més proper a l’èpica d’uns U2. O potser era un truc de les sanguínies llums vermelles...

En resum, un directe molt agraït i per això esperem retrobar aquests Ocells Perduts, com a mínim, als festivals d’estiu. David Mauricio ja s’ho mereix i els que estimem la música també.