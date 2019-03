Dotze alumnes rebran ajut en forma de salari per estudiar a la UdG

Dotze estudiants de la Universitat de Girona (UdG) -set dones i cinc homes- rebran aquest curs una beca salari dotada amb 6.000 euros, en el marc d’un programa d’ajuts que aquesta universitat ha impulsat per primera vegada i que pretén que cap persona hagi d’abandonar els estudis per motius econòmics.

La UdG és la primera universitat de l’Estat que fa una convocatòria d’ajuts d’aquestes característiques amb fons públics. En altres universitats, com la UPF o la UB, hi ha iniciatives similars, però les ajudes estan convocades per fundacions o altres entitats.

A la convocatòria de la UdG s’hi van presentar 174 sol·licituds, de les quals 148 reunien els requisits per ser valorades.

L’objectiu és compensar amb un sou els estudiants amb ingressos baixos perquè no hagin de buscar altres feines per pagar-se la universitat i puguin dedicar-se exclusivament a estudiar. Els 6.000 euros que rebran els alumnes seleccionats es reparteixen en deu mensualitats, que corresponen a la durada del curs universitari.

La voluntat de la Universitat de Girona és anar incrementant cada any el nombre de beques d’aquest tipus fins a arribar a les 33 ajudes anuals. Els estudiants escollits formen part d’estudis molt diversos, tot i que majoritàriament són de l’àmbit sanitari.