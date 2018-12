La Fundació Princesa de Girona trasllada a Barcelona la gala d'entrega dels premis

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) celebrarà la gala de lliurament dels premis 2019 a Barcelona, i no a Girona com havia fet els últims nou anys. L'entitat al·lega que el canvi d'ubicació "només" respon al fet que el 2019 es complirà el 10è aniversari i que ho volen celebrar amb un acte "molt gran i amb molts convidats que sigui el colofó a onze mesos de celebració", segons han explicat fonts pròximes a la fundació.

Un "gran esdeveniment" que requereix unes necessitats d'espai i logístiques que a Girona només es podrien tenir a l'Auditori, un espai vetat per l'ajuntament de la ciutat. De fet, aquest 2018 la FPdGi va haver de celebrar la cerimònia anual al Mas Marroch de Vilablareix (Gironès) perquè el consistori els va denegar el permís per fer-ho a l'Auditori perquè s'hi feien obres. A més, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va reconèixer que la seva intenció era que aquest equipament no acollís mai més un acte de la fundació, com a resposta al discurs del rei del 3 d'octubre del 2017.

Davant d'aquest panorama, i amb un gran acte de celebració en ment, el patronat de la FPdGi ha acordat traslladar l'entrega de premis a Barcelona, a un lloc per concretar. Tindrà lloc a finals de novembre del 2019 -en comptes de finals de juny com sempre s'havia fet a Girona-, durarà dos dies i inclourà el lliurament dels premis –presidits per Felip VI i Letícia-, la trobada 'Rescatadors de Talent i un acte que reunirà els guardonats dels últims deu anys.

No obstant això, la Fundació sí que farà a Girona la reunió del patronat del mes de juny -presidida pels monarques- i continuarà amb la seva activitat des de la seva seu situada a l'Eixample gironí. De fet, no descarten que els premis del 2020 es tornin a entregar a Girona, però apunten que el patronat s'ha centrat en parlar "només" de l'edició del 2019.