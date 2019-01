El Girona FC abaixa els fums

Les entrades de l’estadi de Montilivi devien presentar ahir en alguns moments la mateixa imatge que l’entrada de moltes empreses en les quals no es permet fumar. Els aficionats van viure ahir el primer partit sense fum. Els més empedreïts fumadors eren convidats a sortir de l’estadi després de demanar un dels tiquets de fumadors, que eren intransferibles i permetien tornar al camp un cop feta la cigarreta. Conscients que el costum de fumar a Montilivi està força arrelat en alguns aficionats, el club també ha posat en marxa una campanya en què canvia la cigarreta per una poma de Girona. La prohibició de fumar també s’estendrà a altres espais, com les instal·lacions de les Torres de Palau. El club vol incentivar el públic familiar i considera que el fum perjudica la bona experiència de veure un partit de futbol.