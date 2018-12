Madrenas assegura que l’independentisme no és un llast per a Girona

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, considera que el fet que la ciutat sigui “punta de llança de l’independentisme” no ha suposat “cap llast” per al seu desenvolupament ni tampoc ha generat “fractura social”. “Som l’exemple pràctic que molts dels mantres econòmics i socials que es repeteixen des dels sectors més contraris a la independència són falsos. Al contrari, exportem més que mai, atraiem noves empreses i generem noves oportunitats”, va dir l’alcaldessa en la conferència que, sota el títol Model Girona, va pronunciar dimarts al vespre al Teatre Municipal de Girona, coincidint amb els seus dos anys i mig de mandat. Madrenas va negar que es tractés d’un acte electoralista, com li havia retret l’oposició, i va indicar que amb la seva conferència pretenia explicar el model de ciutat, actual i de futur.

L’alcaldessa va dir que Girona ha de ser “una capital amb més pes dins un país nou”, i que s’ha de construir “des del consens”. En aquest sentit, va apel·lar al “pacte” i a “l’estil gironí de fer política”. Entre els reptes per als quals va demanar “polítiques desacomplexades” i consensuades, Madrenas va destacar el de la mobilitat. “Hem d’avançar per convertir els vianants en els grans protagonistes del carrer, on avui tenim una excessiva presència del cotxe”, va dir. També va considerar l’atenció als més vulnerables com una de les accions prioritàries de l’Ajuntament.

Sobre la feina feta en els últims anys, Madrenas va indicar que Girona ha guanyat població i pes econòmic, que han apujat “els índexs de benestar” i que la ciutat és referent a Europa en àmbits com salut mental, drets humans, gestió de residus i cultura.