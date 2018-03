Més de 9.000 persones protesten a Girona contra els empresonaments

Girona ha tornat a respondre massivament. Més de 9.000 persones han respost a la crida de les entitats sobiranistes i han sortit al carrer per rebutjar l'empresonament de Turull, Forcadell, Rull, Romeva i Bassa. Visiblement indignats, els manifestants han fet reiterades crides a la "vaga general" i a engegar mobilitzacions "fins que els presos i els exiliats puguin tornar a casa".

Els portaveus de l'ANC i Òmnium, Àdam Bertran i Sergi Font, han denunciat un "nou atac" de la justícia espanyola contra l'independentisme i contra els polítics catalans "que l'únic que han fet és complir un mandat democràtic". "Amagat rere un jutge que inventa acusacions, l'Estat ha tornat a demostrar que és un covard", ha afirmat Font.

Per això, insten la ciutadania a mobilitzar-se i a superar "la revolució dels somriures" per deixar pas "a la revolució dels emprenyats, dels ultratjats", ha afirmat Bertran. "Arriba el moment d'alçar-se", ha afegit.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, visiblement emocionada i indignada ha recordat que dijous, després del ple, va poder abraçar "sis patriotes, bones persones i honestes que l'estat espanyol ha agafat com a ostatges de forma inhumana i cruel". Parlava dels cinc empresonats i de Marta Rovira, que ha decidit marxar a l'exili.

"Que cadascú de nosaltres digui en alt i ben fort que estem farts d'aguantar aquest estat espanyol opressor, no ho acceptarem ni un dia més i farem tot el possible per treure les seves grapes de les nostres institucions i de la gent que estimem", ha afirmat Madrenas que ha afegit: "Els farem fora". Les persones concentrades han respost clamant "fora les forces d'ocupació".

Madrenas també ha reivindicat que el poble català està "unit". "Som un poble unit, dempeus, valent, i que no ens aturaran, ens poden anar empresonant un rere l'altre però no ens aturarem, ja n'hi ha prou", ha dit. L'alcaldessa ha acusat l'estat espanyol d'actuar amb "crueltat" i "de forma totalment il·legal".

El poble no perdona

Els manifestants han cridat múltiples proclames, entre elles "Llarena, tremola, el poble no perdona" que més endavant han substituït per "Millo, tremola, el poble no perdona". "Ni oblit ni perdó", "no hi som tots, falten els presos", "llibertat presos polítics", "som el poble, tenim el poder", "Revolució", "lluitarem" o "és dictadura" han estat la resta de consignes que han corejat.

Un cop dissolta la concentració, una dotzena de manifestants no han marxat de davant la subdelegació i han començat a increpar els Mossos d'Esquadra. Han triat ous, petard i algun pot de fum contra l'edifici i en algun moment han mogut les tanques que hi havia entre el cordó policial i els concentrats. La tensió no ha anat a més.