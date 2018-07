Més de quatre hores de concerts a l'Espai Gironès

La segona edició de l’Espai Unplugged va convertir aquest cap de setmana l’Espai Gironès en un gran escenari musical i va concentrar centenars de persones que van gaudir de més de quatre hores de concerts. Les actuacions gratuïtes, que es van dur a terme divendres 20 de juliol i dissabte 21 de juliol a les instal·lacions del centre comercial, van comptar amb la participació d’artistes catalans de renom, que van fer un repàs dels seus darrers èxits. El cantant reusenc Joan Masdéu, excomponent del grup de Reus Whisky’ns, va presentar divendres el seu nou disc Innocents on reflexiona sobre l’existència, i també es va comptar amb l’actuació de la jove de Manlleu Paula Valls, una de les veus catalanes amb més projecció. Es van poder escoltar les lletres en anglès de les seves cançons que parlen de vivències i experiències i la seva Cançó Bressol.

Dissabte va ser el torn de Mazoni que va oferir, entre d’altres, temes del seu darrer treball Carn, os i tot inclòs que va ser escollit millor disc gironí del 2017 a través d’una votació popular. En acabar, la cantant de Súria Beth va ser l’encarregada de cloure la segona edició de l’Espai Unplugged amb un concert de més d’una hora. Beth, que es va fer popular arran de la seva participació en l’edició de 2002 d’ Operación Triunfo, va oferir un repertori amb temes propis i versions, que va ser seguit per centenars de persones. Cos a Terra, Temps de canvis, i moltes altres, van ser molt aplaudides pel públic, que va seguir al peu de la lletra les seves cançons més conegudes.

40.000 metres quadrats de centre comercial

Espai Gironès està situat en una zona d’expansió urbanística del municipi de Salt que limita amb Girona i al costat de l’autopista AP-7. L’ excepcional ubicació del centre permet que la seva àrea d’influència directa sigui de 400.000 habitants i que pugui generar una afluència de més de 10 milions de visitants a l’any. Disposa de 40.000 m² de superfície distribuïts en dues plantes on hi ha instal·lats operadors líders com Fnac, Odeón Multicines, Caprabo, Zara, Drim, H&M, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear , Springfield, Desigual, Mango, Alain Afflelou i Sportzone, JD Sports, entre d’altres. El centre comercial compta amb 2.500 places d’aparcament gratuït.

Multi Spain Management

Multi Spain Management SA realitza la gestió integral del centre comercial que comprèn els serveis de gerència, gestió patrimonial i re-comercialització del mateix, construint relacions de confiança amb els arrendataris (de tots els sectors) i la propietat, alhora que fomenta la modernització i la reestructuració constant del centre comercial gràcies al control efectiu dels seus resultats.

Multi Spain Management pertany al grup Multi Corporation, empresa líder en el sector immobiliari, que en l'actualitat és propietari i / o gestiona centres comercials de gran qualitat a Europa i Turquia, incrementant el valor dels seus actius, convertint-los en un catalitzador del creixement econòmic i la regeneració social de les ciutats i regions on s'ubiquen.

Multi és propietari i / o gestiona 130 centres comercials, que reben 400 milions de visitants cada any, que gasten una quantitat estimada de 4.000 milions d'euros en més de 6.000 botigues, restaurants i zones d'oci en més de 2.000.000 m² SBA. Multi compta amb més de 650 professionals qualificats, que presten serveis de qualitat altament especialitzats en 14 països europeus, inclosa Turquia (on és la major empresa propietària i de gestió de centres comercials). Multi disposa d'un estudi d'arquitectura, T&T Design, que dissenya tots els conceptes arquitectònics i de desenvolupament urbanístic del grup amb un segell únic. Des de la seva fundació el 1982, els seus projectes han estat reconeguts internacionalment per la seva naturalesa innovadora, qualitat arquitectònica, sostenibilitat i profunda sensibilitat pels entorns locals treballant constantment en la gestió d'estratègies ambientals per reforçar la seva política de sostenibilitat incrementant l’ecoeficiència dels projectes.