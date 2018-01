Millo acusa Marta Madrenas de fer 'xantatge' a les entitats perquè no convidin als representants de l'estat

El trencament de les relacions institucionals de l'Ajuntament de Girona amb l'Estat espanyol ha fet saltar les primeres espurnes entre els seus representants. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha acusat l'alcaldessa gironina, Marta Madrenas, de pressionar i fer xantatge a entitats de la ciutat perquè boicotegin i no convidin representants de l'estat espanyol.

"Està provocant situacions de xantatge amb entitats que reben suport econòmic de l'ajuntament i a qui es convida, d'alguna manera, a no mantenir una bona relació amb l'estat" ha assegurat Millo que també creu que Madrenas ha convertit algunes entitats "en ostatges de la seva actitud sectària contra l'estat".

El delegat es referia a la situació que es va viure dijous passat al pavelló de Fontajau durant un partit de l'UniGirona, quan el subdelegat del govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, va marxar per evitar quedar-se sol a la llotja. on hi havia representants municipals com Madrenas o l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, que havien anunciat que abandonarien els seus llocs en cas que el subdelegat aparegués.

Enric Millo ha demanat a Madrenas que "rectifiqui" i que obri una etapa de diàleg per tractar els temes pendents a la ciutat, com el Parc Central o l'Arxiu Històric. "Hi ha projectes molt importants que cal desenvolupar però necessito reunir-me amb l'alcaldessa i la seva actitud ho obstaculitza" ha lamentat el delegat.

L'alcaldessa de Girona va trencar relacions institucionals amb l'Estat Espanyol i la Casa Reial després de les càrregues policials de l'1-O, que van deixar més d'un centenar de ferits a la ciutat.