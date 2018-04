Els Mossos descarten que cap altra persona pogués cometre el doble crim de Susqueda

Nous detalls sobre la investigació del doble crim de Susqueda. El jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha aixecat el secret de sumari i avui s'han conegut una sèrie d'indicis i proves que els investigadors han recollit i que els han portat a acusar Jordi Magentí d'assesinar la parella del Maresme al pantà de Susqueda l'agost de l'any passat.

Segons ha revelat l'advocat dels pares de la parella, Carles Monguilod, els Mossos han recollit molts indicis que determinen que Magentí "va ser l'única persona que estava al lloc i en el moment del doble crim". Una conclusió a la qual han arribat després de comprovar les imatges de les càmeres de seguretat del pantà de Susqueda i les fotografies que van fer un matrimoni que feia senderisme aquell dia i que, a través d'una aplicació, van capturar tota la ruta amb imatges geolocalitzades amb gps. Concretament, i segons es recull a la interlocutòria d'empresonament de Magentí, el suposat autor estava a la zona coneguda com la Rierica el 24 d'agost entre les 11:21 i les 11:26 del matí, l'hora i el lloc on els investigadors calculen que es van produir els quatre trets que acabar amb la vida de la parella.

A més, Monguilod ha detallat que l'autor del doble assasinat va fer servir el caiac per traslladar els cossos des de la zona de la Rierica fins a l'altre costat del pantà, on es van trobar els cossos enfonsats amb motxilles amb pedres un mes després de la seva desaparició. Els Mossos no han trobat restes d'ADN ni de sang al caiac, però sí que ha donat positiu la prova del bluestar, que permet detectar restes sanguínies malgrat s'hagin netejat.

Monguilod reconeix que no hi ha un mòbil clar que justifici l'assessinat dels joves i que tot apunta que els va disparar "després d'una discussió banal". La zona de la Rierica era el lloc on Magentí solia pescar sempre i segurament va ser allà on es va trobar a la parella, que anava amb el caiac pel pantà. De fet, els estudis que han fet geòlegs experts, determinen que una de les pedres que es van trobar a la motxilla d'un dels cossos, pertany a la casa en runes que hi ha a la Rierica.

L'advocat dels pares de la parella també ha assenyalat que la policia va instal·lar micròfons a casa de Magentí i al seu cotxe, i van intervenir converses telefòniques i per skype. En cap d'elles el veí d'Anglès confessa el crim, però si que n'hi ha on dona instruccions a la seva parella perquè no expliqui certes informacions als Mossos. Pel que fa a l'arma del crim, tampoc s'ha localitzat però sí que van trobar una munició a casa de l'acusat.

Un altre indici que els fa sospitar de l'autoria de Magentí és que durant l'interrogatori primer va dir que no estava el dia dels fets al pantà, i al final va reconèixer que sí. "És veritat que no hi ha cap prova directe, però després de parlar amb els investigadors i el fiscal, creiem que tots els indicis apunten que només l'acusat va poder cometre el doble crim" ha conclòs Monguilod.