PAT VILA: “Una casa amb les portes obertes representa el país que volem ser”

La primera edició del Catalonia Open Doors se celebrarà del 23 al 26 d’abril en diferents indrets de les comarques gironines i permetrà que 250 famílies obrin les portes de casa seva a ciutadans estrangers interessats en entendre la realitat de Catalunya. El projecte, liderat per Foreign Friends of Catalonia, una associació creada fa poc més d’un any per persones independents i compromeses en la defensa del dret a l’autodeterminació, posa l’accent en la diada de Sant Jordi, “una festa única i perfecta per mostrar Catalunya al món”, opina la coordinadora de l’entitat, Pat Vila, que explica en aquesta entrevista les particularitats d’una iniciativa que rep el suport de Diplocat i de l’Ajuntament, la Diputació i la Cambra de Comerç de Girona.

Com ha nascut el projecte?

Des de Foreign Friends of Catalonia pensem que conèixer la realitat de primera mà, trepitjar la nostra terra, és el més efectiu. Els visitants s’integren i entenen millor el que passa al nostre país. L’objectiu és que els participants trepitgin el territori, coneguin qui som i les nostres tradicions, i que s’acabin creant uns lligams emocionals que els converteixin en ambaixadors de Catalunya. Aquests lligams són claus per a una millor comprensió i respecte de l’entorn.

Per què comença a Girona?

En principi volíem fer-ho a tot Catalunya, però de seguida ens vam adonar que seria molt complicat, que era un projecte molt ambiciós i era millor acotar-lo. Girona és molt bonica, i a banda de la possibilitat de dur convidats a la Costa Brava o a l’interior, és molt representativa del país que ens agradaria. També volíem trencar una mica la idea que Catalunya és igual a Barcelona. No és així, no cal passar per Barcelona per conèixer realment Catalunya.

Quin és el perfil dels visitants?

No hi ha un perfil determinat, són persones predisposades a aquestes aventures. Polítics, acadèmics, artistes, periodistes, estudiants de català, activistes... Vindran del Estats Units, el Japó, Finlàndia, Rússia, Sud-àfrica o Anglaterra, entre molts altres països. Tindran l’oportunitat d’aprofundir en la diversitat del poble català, la seva riquesa humana, els valors que el caracteritzen -com ara els de pau, democràcia i respecte- i els seus anhels i tradicions. Els convidats forasters, que només s’hauran de pagar el viatge, tenen temps d’inscriure’s fins al 8 de març.

I les famílies d’acollida?

Fins al 12 de març. Tant els interessats a venir de fora com els que vulguin acollir-los es poden inscriure a la web www.cataloniaopendoors.cat, on trobaran més informació sobre el projecte. Evidentment, també funciona el boca-orella i fem crides a les xarxes socials. Un cop emplenat el formulari i enviada la sol·licitud, els interessats entraran en un procés de selecció. El 10 de març anunciarem les 300 persones que podran gaudir d’aquesta experiència. Les famílies participants obriran les portes de casa seva a forasters encuriosits. Agruparem les famílies en equips de deu i assignarem un cap de colla com a responsable. Serà una manera genuïna d’acostar-se al nostre país, amb el contacte de ciutadà a ciutadà.

Diplomàcia de proximitat?

Exacte. Les relacions personals, amb contactes directes sense filtres de cap mena, ens permetran crear espais per a les xerrades dins d’àmbits familiars o d’amistat i fomentar-hi actituds obertes i solidàries. Aquestes interaccions de ciutadà a ciutadà, en plena llibertat i lluny dels condicionaments i de les pressions de pertànyer a cap partit polític, són fonamentals per als nostres objectius. La diplomàcia de proximitat, a diferència de la diplomàcia institucional, no s’exerceix darrere dels faristols dels Parlaments, sinó al voltant d’una taula entre nous amics. No acaba en una habitació anònima d’un hotel desconegut, sinó a la casa càlida d’una família d’acollida. Una casa amb les portes obertes representa el país que volem ser: generós, acollidor, agraït i cosmopolita.

Què es trobaran els convidats?

En primer lloc, lògicament, podran viure en directe la diada de Sant Jordi. Es farà un taller de sardanes i coneixeran de prop la colla gegantera Fal·lera Gironina. La idea és que, al llarg de quatre dies, participin de l’ànima de les terres gironines. Hi haurà xerrades a la UdG, conferències sobre la història de Catalunya, visites als museus, al patrimoni històric i a punts de rellevància industrial i tecnològica, rutes naturals i trobades amb el món associatiu, acadèmic, artístic, literari i empresarial... L’acte principal tindrà lloc el divendres 24 a la nit, amb una trobada conjunta a l’Auditori de Girona i un concert en què s’estrenarà una obra del compositor Salvador Brotons. Hi actuarà l’Ensemble Open Doors i es llegiran poesies que parlen de justícia, llibertat i germanor.

Promoveu els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

Sí. El nostre projecte és curós i respectuós amb els objectius proposats per les Nacions Unides. Defensem un turisme sostenible, més d’acord amb el temps.

Els 250 visitants es distribuiran per totes les comarques?

Per Girona ciutat i també per la majoria de les comarques gironines. Per raons logístiques hem exclòs el Ripollès, la Cerdanya i el cap de Creus.

Repetireu l’experiència?

I tant! La nostra intenció és anar-nos obrint a altres parts del país, inclosa la Catalunya Nord. De fet, la idea és fàcilment exportable i es pot dur a altres indrets d’Europa, com Escòcia i Noruega, per exemple. Des del projecte Erasmus no hi ha hagut iniciatives prou engrescadores perquè els ciutadans ens puguem sentir ciutadans europeus i conèixer-nos directament sense passar per burocràcies. Visitar llocs i, sobretot, allotjar-se amb famílies, amb el que representa de contacte directe, comprensió i respecte, ofereix uns resultats brutals si es comparen amb els d’un viatge normal.