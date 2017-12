260x347 Text íntegre de la moció aprovada a Girona per rebatejar la plaça Constitució Text íntegre de la moció aprovada a Girona per rebatejar la plaça Constitució

Embolic dels socialistes de Girona en relació al canvi de nom de la plaça de la Constitució de la ciutat. Aquest dilluns, el ple municipal aprovava per ampla majoria donar suport a la proposta presentada a la comissió de nomenclàtor per rebatejar aquest espai amb el nom de plaça 1 d'Octubre. Hi van votar a favor els 9 regidors de CiU, els 4 d'ERC, els 4 de la CUP i els 4 del PSC. Només hi van votar en contra els 2 regidors de Ciutadans i l'única regidora del PP. Avui, però, els socialistes han fet un gir, i han assegurat que canviar el nom de la plaça –un espai enorme al centre de la ciutat, al costat de la Gran Via i on es s'han fet algunes de les protestes per les detencions del Procés– no és el que ells volien.

Segons recull l'Agència Catalana de Notícies (ACN9, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha assegurat avui que va votar a favor de la moció "perquè els socialistes mai es negaran a debatre qualsevol proposta democràtica en la comissió de nomenclàtor, que ells mateixos van crear quan formaven part de l'equip de govern. "Votar en contra que es debati la proposta seria anar en contra dels nostres principis", ha al·legat Paneque, que ha matisat que la comissió té en compte les opinions de tècnics, representants municipals i veïns.



La portaveu socialista també ha subratllar que la plaça de la Constitució "és un espai simbòlic per a molts ciutadans i ciutadanes que, legítimament i democràticament, no ens sentim independentistes i que optem per no banalitzar" la carta magna espanyola.



Sí que donen suport, en canvi, a la idea de trobar algun altre espai públic que recordi "el despropòsit, la bestiesa i la barbàrie" que van suposar les càrregues policials de l'1-O, amb el nom d'un carrer o una plaça o amb una placa o una escultura commemorativa.

El que diu la moció aprovada

Al marge del que digui avui el PSC, el fet és que el paràgraf final de la moció aprovada ahir diu: "Per tot això i per fer un acte de reconeixement a tants ciutadans gironins que hem vist trepitjats els nostres drets i llibertats individuals i col·lectius, es proposa al ple donar suport a la proposta presentada a la comissió de nomenclàtor en el sentit de canviar el nom a la plaça de la Constitució per plaça de l'1 d'Octubre". És a dir, no només es dona suport al debat sinó a una opció concreta.

La proposta ha sigut presentada a la comissió per un grup de ciutadans a títol particular, el col·lectiu Girona Vota i el CDR de la ciutat.

Reacció a les crítiques de Cs i el PP

La rectificació del PSC arriba després que els socialistes hagin rebut crítiques del president de Cs, Albert Rivera, i del cap de llista del PPC al 21-D, Xavier Garcia Albiol. Tant l'un com l'altre han criticat que donessin suport a la moció i Albiol, fins i tot, ha demanat als socialistes que expulsessin del partit els regidors gironins.



Davant d'aquestes posicions, el PSC gironí també ha respost assegurant que Cs ha elevat "la demagògia a nivells sense precedents". "Els socialistes som catalanistes convençuts. No ser independentistes no ens vincula ni ens inclou en cap projecte d'infàmia i mesquinesa per a Catalunya com el que representa el partit d'Albert Rivera", recull el comunicat difós. Als populars, els retreuen voler "imposar" un discurs que "només pot conduir Catalunya cap al conflicte, obert i tràgic, entre catalans i catalanes".