Un dels pobles de l’Empordà amb més encant és Peratallada. Quan el visitant hi arriba per carretera, en un punt del trajecte abans d’entrar al poble pot albirar la part posterior de l’església, amb l’absis en primer pla. És una imatge que em captiva i no em puc resistir a fer una aturada, cercar un racó adient i fer ràpidament el dibuix.

Dibuix i text: Amadeu Rey (UrbanSketcher Girona)