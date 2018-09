Primers passos per blindar la Costa Brava contra la construcció

La lluita de la plataforma SOS Costa Brava contra els nous projectes urbanístics al litoral gironí comença a donar els seus fruits. Els ajuntaments de Pals, Regencós i Sant Feliu de Guíxols han aprovat unes mocions en què insten la Generalitat a modificar el Pla Director del Sistema Costaner –una eina per planificar urbanísticament el litoral– per desclassificar els sòls urbanitzables pendents de desenvolupar i on encara s’hi pot construir.

En el text de Pals, a més, es reclama posar fi a “dècades d’especulació urbanística, sobreexplotació del territori i mala gestió” i es critica “les desenes de nous projectes” que es volen aixecar, que “responen als mateixos interessos i manera de fer que ens han portat a la situació actual”. Així mateix, el document aprovat en el ple municipal recorda que la Costa Brava és “un dels principals motors econòmics del territori”, la qual cosa ha provocat que “la pressió urbanística hagi esdevingut cada cop més intensa, teixint una trama urbanística amb pocs espais verges”.

Per aquests motius, donen suport a la plataforma SOS Costa Brava, que aplega divuit entitats ecologistes que s’oposen a una vintena de projectes urbanístics que es volen construir al litoral gironí. En el cas de Pals, la moció ha tirat endavant gràcies als vots a favor de Compromís amb Pals i el PSC i a les abstencions de Junts per Pals-Acord Municipal i el PDECat.

Es dona la circumstància que aquest Ajuntament està en converses amb la Generalitat per acordar les modificacions del POUM que permetran la construcció de més habitatges en diverses zones de la platja. En un principi es preveia aixecar uns 2.500 habitatges nous, però la comissió d’urbanisme ho va reduir a poc més d’un miler.

La regidora d’Urbanisme, Maite Servià, ha indicat a l'ARA que estan “consensuant un nou document amb la Generalitat que representarà una retallada important en el nombre d'habitatges”, i considera que “preservar el paisatge de la Costa Brava és compatible amb permetre més construcció”.

Més protecció del litoral

Per la seva banda, el ple municipal de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat un text en què reclama a la Generalitat “la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, que permeti salvaguardar la part del litoral més amenaçada per la urbanització”, i insta l’Estat a revisar les zones de servitud marítimo-terrestre.

A més, el document critica que “no és suficient promoure una declaració institucional de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera” perquè considera que després “cal aplicar-la sobre el terreny”. “Hauria de ser una oportunitat per impulsar mesures de preservació del litoral gironí”, afirma el ple municipal ganxó, que alerta que “la Costa Brava ha traspassat els límits de capacitat de càrrega del territori, i en l’actualitat es troba en una situació de risc”.