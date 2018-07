Ramon Ramos deixa la direcció del Patronat de Turisme de la Costa Brava

El fins ara director del Patronat de Turisme de la Costa Brava, Ramon Ramos, ha plegat. Segons ha pogut saber l'ARA, aquest matí ha signat la seva renúncia al càrrec i a partir del 3 de setembre començarà una nova etapa com a responsable de l'oficina del delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila. La Diputació de Girona convocarà després de l'estiu un concurs públic per ocupar la seva plaça al Patronat, cinc anys després de l'entrada en vigor de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local de l'Estat (ARSAL), que l'obliga a nomenar personal directiu “d'acord amb criteris de competència professional i experiència entre funcionaris de carrera”, cosa que no es compleix amb Ramos. Un tràmit llargament reivindicat per la CUP i, des de fa un mes, també pel Sindicat de Funcionaris de la Diputació, que va preguntar als responsables de l'ens quan es convocaria el concurs per ocupar el seu càrrec al Patronat.

Ramon Ramos, que també va ser alcalde de Blanes entre el 1998 i el 2003, ha protagonitzat diverses polèmiques a les comarques gironines. El seu nom va aparèixer en la macrocausa judicial coneguda com a cas Manga, que investiga els presumptes suborns entre polítics i empresaris per a l'adjudicació de serveis públics. I també va ser molt criticat el sou que fins ara cobrava com a director del Patronat: 84.000 euros anuals, un import més alt que el del president de la Diputació de Girona.

En declaracions a l'ARA, Ramos ha confirmat que deixa la direcció del Patronat "per començar una nova etapa professional" i ha negat que tingués "res a veure" ni amb les denúncies fetes pels cupaires ni amb les sol·licituds d'informació sobre la seva plaça fetes pel sindicat de funcionaris. "Crec que he fet una bona feina durant aquests set anys", ha afirmat Ramos, que aquestes setmanes tancarà i traspassarà els temes oberts al Patronat abans de començar com a responsable de l'oficina del delegat.

Diana de les crítiques cupaires

Un dels partits que més l'ha criticat ha sigut la CUP.El seu diputat, Lluc Salellas, ha tornat a carregar contra Ramos i el govern de la Diputació del PDECat perquè considera que, amb el seu nomenament com a responsable de l'oficina del delegat a Girona, “continua el ball de cadires entre els alts càrrecs convergents”. “És una petita família on es van col·locant els uns als altres”, ha etzibat Salellas.

El cupaire espera que Miquel Noguer, que demà assumirà oficialment el càrrec de president de la Diputació, “expliqui què ha passat perquè ara plegui”, i reclama que es “convoqui un concurs públic per ocupar la seva plaça tal com marca la llei des de fa cinc anys”.

Els responsables de la Diputació de Girona sempre han defensat que el seu nomenament "és legal" perquè la llei aprovada el 2013 estableix que "s'aplicarà amb els nous nomenaments, i Ramos ocupava el càrrec des del 2011", segons ha subratllat el president de la Diputació de Girona en funcions, Miquel Noguer. Precisament demà hi ha convocat el ple per oficialitzar el seu nomenament després que el seu predecessor, Pere Vila, renunciés al càrrec per assumir el de nou delegat de la Generalitat a Girona.