Salons on trobar-ho tot Per preparar el casament

El saló Tot Nuvis és el principal referent en el món dels casaments a les comarques de Girona. El cap de setmana passat va celebrar la 26a edició al Palau de Fires de Girona, amb la presència de 115 expositors i gairebé 3.000 visitants en els tres dies que va durar.

“Que en anys de crisi el saló mantingui aquestes xifres és un bon senyal”, valora la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat. “Aquest any hem tingut alguna baixa perquè ja està tot ple per als següents dos anys. Això és un indicatiu que hi ha una certa remuntada en el sector”. Cunyat també expressa la seva satisfacció per com va anar aquest any. “Vam tancar el saló contents per l’alt nivell de satisfacció del públic. Un 91% va valorar entre bé i molt bé tot el conjunt de continguts de la fira, i un 76% va considerar que l’oferta que hi troben és l’adequada”.

El saló no és d’entrada gratuïta, sinó que cal pagar 3 euros per persona, una mesura que Cunyat explica que els expositors els demanen que es mantingui. “Ho demanen perquè és una manera de filtrar els visitants, així només venen els que hi tenen veritable interès”, diu. Lògicament, la gran majoria dels visitants són de les comarques de Girona, un 88% dels enquestats, mentre que un 10% procedeixen de les de Barcelona. El 64% tenen la data del seu casament fixada per al 2019, mentre que el 10% la tenen per al 2020 i un 25% venen al saló sense tenir encara la data de l’enllaç.

Costa Brava Wedding Day

Una setmana abans de Tot Nuvis es va celebrar a Palafrugell la segona edició del Costa Brava Wedding Day, organitzat per La Clau Events and Weddings amb la col·laboració de l’Associació Turística de Palafrugell. Enguany es va fer a l’espai cultural La Bòbila amb una trentena d’expositors, més del doble que l’any passat. “Volem que sigui un referent en el sector nupcial i poder donar a conèixer la Costa Brava i l’Empordà tant a parelles d’aquí com estrangeres per potenciar les destination weddings ”, diu Clàudia Torrellas, que és l’organitzadora de l’esdeveniment.