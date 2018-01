Suspès el judici pels aldarulls de Lloret de Mar perquè només es presenten dos dels 20 acusats

Els aldarulls de la matinada de l'11 d'agost del 2011 a Lloret de Mar (Selva) han trigat més de sis anys en arribar a judici i, tot i això, s'ha hagut de suspendre perquè només han comparegut dos dels 20 acusats.

Els processats s'enfronten a penes d'entre 2 i 9 anys de presó per delictes de desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat, lesions, danys i robatori amb força. Tots els acusats són estrangers (de nacionalitats francesa, alemanya, noruega, holandesa, ucraïnesa i suïssa) i, de fet, setze d'ells ja estaven declarats en rebel·lia. Per això, el jutjat penal 3 de Girona preveia jutjar aquest dimarts quatre dels implicats en la batalla campal, dels quals finalment només dos s'han presentat a la vista.

L'acusació popular, exercida per la patronal de l'oci nocturn Fecasarm, demana penes "exemplars" i recorda que els aldarulls, originats arran del desallotjament d'una discoteca perquè va deixar de funcionar l'aire condicionat, van ser "molt greus".

Enfrontaments entre turistes i la policia

Els fets es remunten a la matinada de l'11 d'agost del 2011 quan la policia va obligar a desallotjar les 1.800 persones que hi havia a la discoteca Colossos del municipi perquè no funcionava l’aire condicionat i hi havia casos de lipotímia. Els acusats van aprofitar aquest moment per infiltrar-se entre la multitud i llançar objectes contra els agents i els seus vehicles, a banda d’incitar altres persones a fer el mateix.

La nit va acabar amb greus enfrontaments entre turistes i la policia; amb vint detinguts de diverses nacionalitats, 22 contusionats (nou dels quals, mossos d’esquadra) i mobiliari urbà destrossat.