El caramel que detecta malalties

Té un nom que evoca el popular Chupa Chups perquè n’imita la forma, però el Chupa Chip no és un simple caramel amb bastonet, ja que té una altra funció més enllà d’assaborir-ne el gust. Dins el bastonet, el Chupa Chip té un dispositiu que analitza la saliva i detecta si la persona que el degusta té diabetis, a més d’un geolocalitzador per saber on és. De moment és un prototip, però podria ser una eina d’ús comú en la detecció de malalties si acaba generant l’interès d’inversors. Les expectatives són bones si es té en compte el reconeixement que ha obtingut de moment la idea, sorgida de quatre alumnes del màster en emprenedoria i desenvolupament empresarial de la Universitat de Girona (UdG).

Els quatre joves, Diana Ballart, Sára Földes, Josep Mota i Ivan Simon, van presentar dilluns el prototip al 4YFN, el saló d’emprenedoria paral·lel al Mobile World Congress, davant una audiència internacional entre la qual hi havia inversors. El cap de setmana passat aquests alumnes de la UdG havien presentat el seu projecte a Londres, en el marc del programa Imagine Express, on van poder participar després que la seva idea resultés guanyadora en l’última edició de la festa d’innovació iFest, celebrada al Palau Sant Jordi de Barcelona.

En l’Imagine Express, un viatge en tren de Barcelona a París i de París a Londres durant el qual els joves emprenedors maduren el seu projecte, l’equip gironí va resultar guanyador en la categoria Acceleration. “En el trajecte en el tren de l’Imagine Express, on vam pujar divendres passat, vam estar treballant en la idea del projecte i la resolució de la necessitat que complíem i la solució que aportàvem. Dissabte ens vam centrar en el prototipatge i el model de negoci. Per fi, diumenge, ja a Londres, a la nòria London Eye, vam exposar la nostra idea. I vam quedar guanyadors de la nostra categoria. Estàvem molt emocionats”, explica Diana Ballart.

Fàcil d’utilitzar

El projecte neix del repte que el Parc Científic de Barcelona va proposar als quatre joves per participar a l’iFest: com preveure les malalties infeccioses tropicals a països subdesenvolupats mitjançant big data. “El mix de països subdesenvolupats, malalties i big data era extremadament ambiciós, ja que havíem de crear un producte que fos senzill d’utilitzar, autònom pel que fa a bateria i connexió a internet i que captés la malaltia”, diu la Diana. En tres hores els joves van tenir clar el prototip del que van anomenar el Chupa Chip: un caramel intel·ligent que detecta a través de la saliva si un usuari té una malaltia o no i que en digitalitza la resposta. Tot i que de moment s’han centrat en la diabetis, l’objectiu és que el caramel pugui detectar diverses malalties infeccioses.

Andrea Bikfalvi, coordinadora del màster en emprenedoria de la UdG, destaca la col·laboració que l’equip d’estudiants ha tingut de la mateixa universitat, des de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica i dels departaments d’enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica, el de biologia i el de medicina, i d’entitats com l’Associació Catalana de Diabetis.