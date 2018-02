Una comissió analitzarà individualment els casos dels joves extutelats que viuen al carrer

La Generalitat ha creat una comissió gestora per estudiar individualment els casos dels joves extutelats de la DGAIA que, segons va denunciar aquesta setmana Girona Acull, viuen al carrer. Són nois que van emigrar dels seus països quan eren menors i que han viscut en centres d'acollida fins a la majoria d'edat, però a partir dels 18 anys, el govern ja no se'n fa càrrec.

La comissió està formada per diversos departaments de la Generalitat i per entitats socials com Càritas, Creu Roja, la Fundació SER.GI i Girona Acull, i l'objectiu "és creuar la informació i establir una diagnosi per buscar una solució a cada cas", segons ha assenyalat el secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, que ha reconegut que és una "emergència social" derivada de l'onada migratòria provinent sobretot dels països magrebins.

Un dels àmbits d'actuació prioritaris seran els recursos habitacionals, i la Generalitat s'ha compromès a ampliar les places en pisos dedicats a aquests joves. A més, crearan itineraris formatius i d'acompanyament i, en alguns casos, proposaran el retorn als seus països d'origen.

No obstant això, hi ha nois que, segons la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, rebutgen les propostes de suport i buscaran altres maneres d'ajudar-los, per exemple a través de mentors "que els donin confiança i siguin un referent".

En aquest sentit, Oliva ha assegurat que, abans de sortir dels centres d'acollida, "s'informa prèviament dels ajuts i les possibilitats que tenen, però molts hi renuncien perquè impliquen el compromís de seguir un pla de treball".

Pel que fa al nombre d'afectats, Girona Acull assegura que són una trentena, però la Generalitat ha rebaixat la xifra a menys de deu casos "i alguns viuen en pisos o amb famílies" segons la directora de la DGAIA. La majoria dels afectats són joves marroquins que van sortir del seu país de manera irregular quan tenien entre 15 i 17 anys, i que van arribar des d'Andalusia.

Iglesies i Oliva també han denunciat que molts nois no tenen NIE ni permís de treball com a conseqüència de la lentitud del govern espanyol, que "aplica una lectura restringida de la llei d'estrangeria". "Si abans es trigaven dues setmanes a tramitar la documentació, ara són uns nou mesos. Això implica que, en complir 18 anys, no poden sol·licitar prestacions ni presentar-se a ofertes de treball ni llogar un pis", han criticat.

En total, durant el 2017 la DGAIA va atendre 1.958 menors no acompanyats i aquest 2018 s'han registrat entre 150 i 180 arribades noves.