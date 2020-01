Primer debat per al pla estratègic de turisme

Joan Roca, del restaurant El Celler de Can Roca, pronunciarà avui la conferència inaugural del primer dels grans debats que han de definir les línies estratègiques de futur del turisme a les comarques gironines. Roca parlarà sobre la restauració gironina al màxim nivell de qualitat.

En l’acte d’inauguració d’aquest primer debat, organitzat per la Taula Gironina de Turisme i que se celebrarà a l’Auditori de Girona, hi participaran també la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, i el president de la Taula Gironina de Turisme, Jordi Martí.

A més de Joan Roca, en la jornada d’avui, en què s’analitzarà el present i el futur de l’oferta turística a les comarques gironines, hi participaran especialistes en turisme com Dolors Vidal, Catiana Tur, Marc Casadellà, Sílvia Romero, Àngela Galceran, Ward Wijngaert, Jordi Comas i Jordi Mias. Al llarg d’aquest any es faran quatre jornades més de debat que han de servir per posar les bases del pla estratègic que s’elaborarà posteriorment.