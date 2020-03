Un llibre descobreix la força de l’Aurora Bertrana conferenciant

Les conferències de l’escriptora Aurora Bertrana integren el llibre Avui us parlaré: Conferències (1930-1967), el 45è volum de la Col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona, a cura d’Adriana Bàrcia, llicenciada en filologia catalana. El volum recull un conjunt de conferències pronunciades per l’escriptora gironina, amb l’objectiu principal d’ampliar el focus envers la figura i l’obra d’Aurora Bertrana amb un gruix d’obra heterogènia: articles, contes, narracions, novel·les, assajos, traduccions...

Dimarts a la Casa Masó de Girona, Joan-Lluís Lluís, director de la col·lecció, va presentar el llibre amb la participació de l’actriu Marta Ribera, que va fer una interpretació teatral d’una de les conferències. Adriana Bàrcia parla d’una autora “cosmopolita, intel·lectual moderna, reportera intrèpida”.

L’Aurora Bertrana conferenciant reforça la imatge polièdrica d’una escriptora mirall de la convulsa història del segle XX. Les conferències són una part destacada del conjunt de l’obra de Bertrana. A través dels discursos, es descobreix com desplegava tot un bagatge amb què era capaç d’atraure l’audiència. Segons Bàrcia, la irrupció de Paradisos oceànics (1930) hi va tenir molt a veure, ja que durant el període de preguerra Bertrana recorria entitats, ateneus i centres culturals narrant el seu periple per la Polinèsia. Glossava els efectes del viatge pel que fa a enriquiment personal, el rol de la dona i, com a intel·lectual progressista i compromesa, reflexionava sobre la societat occidental i sobre la situació de la literatura en català.

Quan torna a Catalunya des de l’exili, enceta una etapa en què difon la literatura i la cultura catalanes i, sense despentinar-se, arremet contra la censura.