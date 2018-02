"És el món al revés: qui genera odi és qui es querella"

La resposta de l'Espai Antiracista de Salt a la querella del regidor de Plataforma per Catalunya (PxC), Sergio Concepción, no s'ha fet esperar. L'entitat ha anunciat que engega una campanya per defensar-se del procés judicial i acabar amb les actituds racistes al municipi. "Volem donar la volta a la seva querella i convertir-la en un procés contra PxC i el seu discurs xenòfob" ha advertit l'advocat de l'entitat, Benet Salellas. A més de la campanya, l'entitat també ha pactat una moció que aprovaran ERC, Independents per Salt (IdS), PSC i Canviem Salt que insta a l'ajuntament a no s'autoritzar l'ús de recursos o espais municipals si la persona o entitat no es compromet a no difondre missatges xenòfobs.

En concret, Concepción ha presentat una denúncia contra tres membres de l'entitat -Miquel Blanch, Silvia Rispau i Mustafà Shaimi- pels delictes d'odi, contra el dret a reunió, per associació il·lícita i per revelació de secrets. Segons es sosté en el seu escrit, l'Espai Antiracista "boicoteja sistemàticament els seus actes públics amb campanyes que inciten l'odi contra ells". I posen d'exemple dues protestes del col·lectiu: la de la diada de Sant Jordi del 2017 -on van rodejar la parada del partit xenòfob sota el lema "Aïllem el racisme de PxC"- i la concentració contra la manifestació convocada per Plataforma per reclamar més seguretat.

Una querella que el jutjat d'instrucció número 2 de Girona ha admès a tràmit, el que suposa, segons l'advocat, "una oportunitat per forçar als tribunals i a la fiscalia a pronunciar-se sobre aquest fet". I és que segons ha recordat Salellas el delicte d'incitació a l'odi "és una modalitat pensada per protegir les minories i no per atacar els que protegeixen les minories".

"És el món al revés, els que generen odi són els que es querellen" ha criticat un dels integrants, Miquel Blanch, que també ha recordat que l'entitat va néixer fa tres anys "per erradicar qualsevol forma d'exclusió o discriminació". Un objectiu que mantenen i que intensificaran com a resposta a la denúncia. Així, l'Espai Antiracista ha començat una campanya de suport, que ja suma més de 200 adhesions de persones i entitats; i organitzarà actes i activitats fins al 22 de maig, data prevista pel judici.

Un de cada tres veïns no té dret a vot

Una altra mesura engegada com a resposta a la querella de PxC és una moció que el ple municipal aprovarà al mes de març amb el suport d'ERC, IPS, PSC i Canviem Salt. El text denuncia que un de cada tres saltencs majors d'edat no tenen dret a vot, cosa que esbiaixa la composició del ple. Per aquesta raó, insten a la Generalitat, el Parlament, l'Estat Espanyol i la Unió Europea a canviar la legislació per garantir el vot a totes les persones empadronades.

A més, insta l'ajuntament a posar tots els seus esforços per aïllar les organitzacions que promoguin discursos racistes i xenòfobs. De manera que s'introduirà com a requisit per cedir o autoritzar l'ús de recursos o espais municipals a qualsevol persona o entitat que es comprometi a no difondre missatges xenòfobs, d'exclusió, de discriminació o de priorització d'alguns col·lectius per sobre d'altres en funció del seu lloc de naixement, religió o color de pell.

I els partits polítics que la firmen es comprometen a aïllar políticament els que promouen la divisió i el racisme, de manera que no es doni suport a les seves mocions ni es facin actes conjunts. Un text que, segons Mustafà Shaimi, ha costat molt de consensuar amb els partits "per la manca de valentia política".