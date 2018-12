La plaça U d’Octubre, arrestada

És una vella tradició de l’exèrcit espanyol arrestar els espais on es produeix un fet luctuós, ja sigui un camp de tir on hi ha hagut un ferit o una piscina on s’ha produït un ofegament. La plaça U d’Octubre de Girona va quedar ahir totalment envoltada de tanques per evitar que avui, Dia de la Constitució, s’hi produeixi cap incident. Aquest matí hi ha una concentració convocada pel moviment Borbonia sota el lema Unidos por la Constitución, a la qual han anunciat que assistirien la plana major de Vox i la portaveu del PP a Girona, Concepció Veray. Els CDR i diversos col·lectius antifeixistes han fet una crida per manifestar-se contra aquesta convocatòria i a impedir-los el pas. Davant la previsible topada de les dues manifestacions, els Mossos han optat per tancar la plaça amb més d’un centenar de tanques i impedir-hi l’accés a tothom.