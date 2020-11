Aquestes són les 12 finalistes a millor novel·la de l'any

Òmnium Cultural ha fet públics els 12 títols que aspiren a ser escollits al Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any en català, guardó que atorguen per quart any consecutiu i que és el més ben dotat a obra publicada en català, amb 25.000 euros (20.000 per al guanyador i 5.000 en promoció).

Les obres han d'haver estat publicades entre el novembre del 2019 i l’octubre del 2020. La selecció l'ha feta un comitè format per l’editor de Núvol Bernat Puigtobella; el guionista, escriptor i divulgador lingüístic Enric Gomà, i les llibreteres Mireia Perelló i Olga Federico. A partir d’aquesta llista, feta pública coincidint amb el Dia Mundial de les Llibreries, un jurat independent i de prestigi format per Anna Casassas, Marta Segarra, Carme Gregori, Xavier Pla i Oriol Izquierdo donaran a conèixer els tres finalistes el 10 de desembre. S'entregarà a principis de febrer. Fins ara, l'han guanyat Raül Garrigasait amb Els estranys, Marta Orriols amb Aprendre a parlar amb les plantes i Martí Domínguez amb L’esperit del temps.

Les 12 finalistes són:

Boulder d'Eva Baltasar (Club Editor)

Coníferes de Marta Carnicero (Quaderns Crema)

El càstig de Guillem Sala (L’Altra Editorial)

El rai dels innocents de Quim Español (Edicions 1984)

Guillem de Núria Cadenes (Ara Llibres)

Ignot de Manuel Baixauli (Edicions del Periscopi)

La drecera de Miquel Martín i Serra (Edicions del Periscopi)

La mar rodona de Sebastià Perelló (Club Editor)

Les cuques de Julià Guillamon (Llibres Anagrama)

Les espines del peix de Josep Colomer (Tres i Quatre)

Reis del món de Sebastià Alzamora (Edicions Proa)