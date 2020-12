15 propostes culturals per al pont de desembre

Tot i les restriccions pandèmiques i perimetrals, la cultura no s'atura i per al cap de setmana llarg (el pont que arriba el 8 de desembre) l'oferta de propostes culturals és prou variada. En seleccionem 15.

1. Art Photo BCN

El festival de fotografia emergent Art Photo Bcn reuneix l'obra d'Elena López de Lamadrid, Xavier Gómez, Joana Biarnés i les creacions inèdites de Mey Rahola i Isabel Azkarate. Del 4 al 6 de desembre a l' Arts Santa Mònica.

2. Joana Biarnés

Terrassa acull dues exposicions dedicades a l’obra de la fotògrafa Joana Biarnés. Amb Joana Biarnés, moda al peu del carrer, la Sala Muncunill repassa la seva trajectòria com a fotògrafa de moda. I l’EspaiDos dedica l’exposició Viatge a un arxiu. Crònica fotogràfica del descobriment de Joana Biarnés 2015-2019 a l’obra que va aplegar la fotoperiodista durant el últims anys. Fins al 27 de desembre a la Sala Muncunill i l’EspaiDos, a Terrassa.

3. Temporada Alta

El festival d'arts escèniques de Girona i Salt segueix amb la seva programació aquest cap de setmana i presenta Sucia, de Bàrbara Mestanza, una experiència sobre l'abús sexual, i Se respira en el jardín como en el bosque, un reflexió de la companyia El Conde de Torrefiel sobre com entenem la realitat. A la programació a distància es podrà veure Sonoma, de La Veronal, que explora la necessitat de l'ésser humà de tornar als orígens. Al festival i online aquest cap de setmana.

4. 'Canino'

La Filmoteca de Catalunya recupera Canino (2009), de Yorgos Lanthimos, dins del cicle Paradís perdut: cinema i jardí. El film, un dels títols més impactants del cineasta grec, repassa la dinàmica d’una família disfuncional en què el pare i la mare mantenen els seus fills en completa ignorància del que passa al món exterior fins que arriben a l’adultesa. Dissabte 5 i dimarts 8 a les 19.30 h.

5. 'La Traviata'

El Gran Teatre del Liceu reposa la producció de David MacVicar d'una de les òperes més populars de Verdi. La pandèmia obliga a reduir l'aforament a només 500 espectadors per respectar les mesures de mobilitat dictades pel Procicat. Del 4 al 30 de desembre al Liceu.

6. 'Els ocells'

La Sala Beckett porta a escena una creació de La Calòrica que repassa temes com la manipulació de masses, la corrupció o l’auge de la postveritat en el món actual. Fins al 10 de gener a la Sala Beckett.

7. 'El màgic d'Oz'

David Selvas dirigeix al Teatre Condal una adaptació familiar d' El màgic Oz que trenca amb la història original de Lyman Frank Baum i amb la producció cinematogràfica protagonitzada per Judy Garland introduint-hi conceptes com el transgènere, el bullying i l'ecoactivisme. Fins al 10 de gener.

8. 'Sooooo lazy. Elogi del malbaratament'

Comissariada per Beatriz Escudero i Francesco Giaveri, aquesta exposició aborda la mandra des d'un punt de vista econòmic i com a crítica al capitalisme. A l'exposició s'hi poden veure pintures, fotografies i instal·lacions d'artistes com Agnes Martin, Alberto Gil, Sharon Lockhart i Aernout Mik, entre d'altres. Al CaixaForum fins al 18 d'abril.

9. REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona

El festival de cinema celebra la vintena edició aquest desembre al Teatre de Tarragona. Dins de la programació es podran veure Beggining, de Dea Kulumbegashvili; In between dying, de Hilal Baydarov, i Apples, de Christos Nikou. Fins al 8 de desembre.

10. 'Josep'

Aquesta pel·lícula d’animació narra la història de Josep Bartoli i el seu pas per diversos camps de concentració després de la Guerra Civil Espanyola. Sergi López posa veu al dibuixant barceloní i Sílvia Pérez Cruz en signa la música. A partir del 4 de desembre als cinemes.

11. Lina i Raül Refree

Raül Refree i Lina reobren L’Auditori aquest divendres amb la presentació del seu nou disc. Aquesta vegada Refree comparteix projecte artístic amb la cantant portuguesa de fado Lina. Plegats proposen una renovació del gènere, atrevida i respectuosa alhora. El 4 de desembre a les 20 h a la Sala 2 Oriol Martorell de L'Auditori.

12. Joan Amèric

El cantautor valencià ofereix el concert Perquè soc poble... un país d'enamorats al Teatre Principal de Terrassa. Joan Amèric anirà acompanyat per la seva banda completa. El 5 de desembre a les 20 h.

13. 'Tránsitos'

L'obra, dirigida per David Teixidor, explora la realitat que viuen les persones trans a Montevideo, Barcelona i Buenos Aires. A La Gleva Teatre de Barcelona fins al 27 de desembre.

14. 'Obra negra'

Federic Amat porta set pintures a l'Albergueria de Vic. Les obres, fetes aquest 2020, estan fetes amb pigments negres, obtinguts d'ossos calcinats, i blancs, del carbonat de calç. Fins al 24 de gener a Vic.

Jaume Plensa inaugura aquesta exposició a la galeria Senda. L'escultor barceloní explora la nova realitat i el temps suspès a causa dels canvis globals que estem vivint. Fins al 6 de febrer.