El concert als balcons de Barcelona tenia un cost de 500.000 euros i l'Ajuntament n'assumia la meitat

El concert Barcelona, ens en sortirem, que s'havia de celebrar aquest dissabte als terrats i balcons de la capital catalana, tenia un cost total de 500.000 euros. D'aquests, l'Ajuntament de Barcelona n'assumia la meitat (és a dir, 250.000) i l'altra part anava a càrrec de Mediapro, amb qui el consistori tenia previst signar un conveni de col·laboració. Així ho indica la gaseta municipal publicada divendres, que explica que la subvenció municipal era "excepcional" i s'adjudicava sense una convocatòria pública "per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient" del projecte.

Durant la roda de premsa de presentació del concert, Colau va dir que el consistori hi aportaria 200.000 euros "per despeses tècniques". Sobre la variació a l'alça de l'import, que va acabar sent de 250.000 euros, l'Ajuntament explica que quan es va anunciar el projecte "el cost era una previsió estimada". El conveni del consistori amb Mediapro no va tirar endavant després que gran part dels artistes convidats se'n desvinculessin i la proposta aixequés polèmica pel cost públic que suposava.

En un primer moment, Mediapro va dir que assumiria el cost total del projecte per apagar les crítiques, però al final l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va optar per cancel·lar el concert. "Hem pres aquesta difícil decisió després de constatar el malestar que ha generat la proposta a una part del sector cultural. Una situació que lamentem profundament, ja que l'acte naixia d'una voluntat compartida de fer un acte públic d'agraïment i esperança", va argumentar Colau.

Al concert Barcelona, ens en sortirem hi havien de participar 22 grups i artistes, entre els quals hi havia Txarango, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Stay Homas, Clara Peya, Suu i Leiva. En un primer moment es va dir que els artistes havien renunciat als seus catxets, però després El Terrat va rectificar i va explicar que actuaven amb catxets reduïts. El malestar generat al voltant del concert ha portat l'oposició a demanar la compareixença de Colau aquest dilluns per donar explicacions.