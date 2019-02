L’obra dels presos polítics censurada torna a ARCO

Bufen aires de canvi a la fira d’art ARCO de Madrid: l’obra de Santiago Sierra sobre els presos polítics que va ser censurada l’any passat sí que es podrà veure aquest any en el context de la fira, i coincidint amb el judici dels líders independentistes al Tribunal Suprem. Presos polítics a l’Espanya contemporània, propietat de Tatxo Benet, un dels socis de Mediapro, s’exposarà al Centro de Arte Zapadores, una nova seu del museu La Neomudéjar, entre el 25 de febrer i el 3 de març. Els organitzadors de la fira han inclòs aquest espai dins el programa VIP de la fira. Fonts pròximes a Tatxo Benet expliquen que el col·leccionista volia que es pogués tornar a veure a Madrid l’obra i va prendre la iniciativa de buscar un espai per mostrar-la.

Segons fonts d’ARCO, no s’han produït canvis en l’organigrama d’Ifema després que Pedro Sánchez rellevés Mariano Rajoy però sí que el director de la fira, Carlos Urroz, va anunciar al novembre que deixarà la direcció després d’aquesta edició. El succeirà la seva actual mà dreta, la barcelonina Maribel López. Aquesta edició d’ARCO la dirigeixen conjuntament. Ahir des de la fira asseguraven que tenien coneixement de l’exposició de l’obra de Sierra. A més, la galeria d’on va ser retirada l’obra de Sierra, Helga de Alvear, tornarà a portar obra seva a la fira. L’artista també estarà representat en una altre galeria, la italiana Prometeogallery di Ida Pisani, tot i que encara no s’han fet públiques les temàtiques de les obres.

Presos polítics a l’Espanya contemporània consisteix en una instal·lació amb 24 retrats de presos polítics amb el rostre pixelat, entre els quals hi ha Oriol Junqueras i Jordi Sànchez. El mateix dia de la retirada d’ARCO, el febrer passat, es va fer públic que l’havia comprat per 80.000 euros Tatxo Benet. Al juny va anunciar que havia adquirit també l’escultura d’Ines Doujak amb el rei Joan Carles I sodomitzat que va provocar una greu crisi al Macba el març de l’any 2015 dins l’exposició La bèstia i el sobirà. L’objectiu és aplegar una col·lecció d’art censurat.

La censura de l’obra de Santiago Sierra, que és peça única, va provocar un terrabastall. Després de la retirada, sí que es van exposar reproduccions en tres espais madrilenys, la Fundación Anselmo Lorenzo, al febrer, i la Casa del Barrio i el Teatro del Barrio, al març. Tatxo Benet va anunciar que el primer lloc on volia que es veiés l’obra original a Catalunya fos el Museu de Lleida, com a resposta al trasllat a l’Aragó de les obres del monestir de Sixena. L’exposició a Lleida es va allargar del 7 de març al 22 d’abril. Segons el museu, va fer una xifra rècord de públic (més de 7.000 visitants). Fins ara també s’ha vist al CCCB, al Centre Cultural Terrassa, al Museu de la Noguera, al Centre d’Arts Contemporànies de Vic, a l’Ajuntament de Calella, al Saló de Pedra d’Argentona, al Centre d’Art Maristany de Sant Cugat i a la Fundació Iluro de Mataró. En paral·lel, les reproduccions s’han pogut veure en 30 ciutats, entre les quals torna a haver-hi Barcelona i Lleida, però també València, Palma, Girona, Tarragona, Bilbao i Errentería. A nivell internacional, s’han exposat a Àmsterdam i a tres entitats a Buenos Aires, com la Universidad Nacional de La Plata.