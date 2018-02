ARCO retira la peça de Santiago Sierra sobre els presos polítics

'Presos espanyols polítics contemporanis' ja no es pot veure a Madrid. La peça de l’artista madrileny Santiago Sierra, convertit en la veu d’una setantena de presos polítics espanyols, entre els quals hi ha Jordi Sànchez i Oriol Junqueras, ha estat retirat d'Arco per petició d'Ifema. L'obra havia de ser a l'estand -ara tot blanc- de la galeria Helga de Alvear. L'argument perquè no s'exhibeixi aquesta obra és "evitar polèmiques". En un comunicat, Ifema, en un comunicat, diu que "des del màxim respecte a la llibertat d'expressió" ha decidit retirar la peça perquè la polèmica "perjudica la visibilitat del conjunt dels continguts d'ARCOmadrid 2018". Amb la retirada, Ifema "vol allunyar els discursos que desviïn l'atenció del conjunt de la fira". La peça va ser venuda ahir, segona afirmen fonts de la galeria.

Ifema és la Fira de Madrid i la formen la Comunitat de Madrid, l'Ajuntament de Madrid, la Càmera de Comerç i Indústria i Fundació Obra Social i Monte Piedad de Madrid.

La peça no ha pogut ser vista pel públic. La fira obria avui les portes i ahir encara estaven muntant els diferents estands.

Entre els presos que hi havia a l'obra de Santiago Sierra també destacaven els vuit membres del grup ecologista Solidari@s, que van sabotejar les obres de l'embassament del riu Irati l'any 1996, set membres de l'organització basca Segi, els dirigents del diari 'Egin' i el dels titellaires que van empresonats a Madrid l'any 2016 després de representar l'obra 'La bruja y don Cristóbal'.

Els 24 retrats formen una peça única que té un preu de 80.000 euros. A més, l’artista ha fet una publicació amb les mateixes imatges, publicada per El Garaje Ediciones que té un preu de 10 euros. La presentació de la publicació en principi ha de tenir lloc dissabte a les sis de la tarda amb la participació del mateix artista