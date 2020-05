L'Acadèmia Catalana de la Música denuncia que els artistes no poden accedir a la prestació d'atur

L' Acadèmia Catalana de la Música ha denunciat aquest dilluns en un comunicat que els artistes no poden cobrar la prestació d'atur que els pertoca, segons el reial decret llei 17/2020. L'Acadèmia recorda que el 5 de maig el govern espanyol va aprovar el decret en què s'especificaven les "mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del covid-19." Ara bé, a l'hora de fer els tràmits han constatat que les "incongruències i incoherències greus" que ja van detectar quan es va publicar el decret s'han materializat: "Un cop el SEPE [Servei Públic d'Ocupació Estatal] està responent les primeres sol·licituds, es confirma que l'accés a la prestació dels artistes als quals en principi anava adreçada és literalment impossible".

Per un costat, assenyalen que "en la majoria dels casos el personal del SEPE no té constància ni informació sobre la prestació extraordinària". Per l'altre, es queixen que el plantejament del decret mateix és inoperatiu: "El decret exigeix estar donat d’alta en el règim general en el moment de presentar la sol·licitud, o haver-ho estat en els últims quinze dies, cosa impossible quan els artistes ja fa dos mesos que estan inactius, o bé trobar-se en situació d’alta assimilada quan aquest procediment s'ha de sol·licitar en el primer trimestre de l’any d'acord amb el que estableix l'article 249 de la Llei General de la Seguretat Social".

L'entitat demana l'empara dels màxims responsables del Govern i dels representants dels partits polítics al Congrés de Diputats per posar-hi remei, i alerta que molts artistes, després de dos mesos d'inactivitat, estan en situació "límit".