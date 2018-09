L'Acadèmia de Hollywood no introduirà de moment l'Oscar al film més popular

L'Acadèmia de Hollywood fa marxa enrere. Les crítiques a la iniciativa presentada fa unes setmanes d'introduir una nova categoria de cinema popular en la pròxima edició dels Oscars han fet que els responsables de l'Acadèmia es repensin la idea. De moment, els Oscars no introduiran la polèmica categoria. "Tot i que mantenim el compromís amb la celebració de la diversitat del cinema", l'Oscar al cinema popular no apareixerà en la pròxima edició perquè l'Acadèmia reconeix que introduir una nova categoria nou mesos abans dels premis "representa un repte per a les pel·lícules que ja s'havien estrenat".

L'anunci deixa en suspens l'arribada del nou Oscar però no la descarta en el futur. "Ho continuarem discutint i ho analitzarem i buscarem més informació per veure com fer-ho", informava el comunicat de l'Acadèmia. Per tant, l'horitzó d'implantació de l'Oscar al cinema popular passa a l'edició del 2020, la que farà 92 de la història dels Oscars. La resta dels canvis anunciats fa un mes tiren endavant, incloent-hi la retallada de l'emissió de quatre a tres hores i el lliurament d'alguns premis tècnics (entre sis i vuit) durant les pauses publicitàries. Els moments més destacats d'aquests premis seran editats i emesos després durant el programa. Les categories excloses de la retransmissió seran rotatòries i canviaran d'edició en edició.

La 91a edició dels Oscars se celebrarà el diumenge 4 de març del 2019 i les nominacions s'anunciaran el 23 de gener. La representant de l'Acadèmia espanyola serà la pel·lícula de Javier Fesser 'Campeones'.